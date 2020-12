El cantante Manny Manuel sufrió hoy, jueves, un segundo accidente de tránsito mientras conducía de Guaynabo a Bayamón, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Más temprano, el artista chocó contra un poste del tendido eléctrico cerca de la carretera PR-198, intersección con el expreso PR-30, en Juncos.

“Fue a las 8:46 a.m. en el kilómetro 8.9, en dirección de Guaynabo a Bayamón, antes de la salida hacia Río Hondo. Perdió el control del vehículo Honda Accord, color gris, y chocó contra una valla de Hormigón. Fue transportado a Centro Médico en condición estable”, informó a El Nuevo Día el agente Marrero del cuartel general en Hato Rey.

A eso de las 8:00 a.m. el artista subió en sus redes sociales una fotografía frente a un auto gris con el que aparentemente tuvo el segundo accidente.

PUBLICIDAD

Sobre el primer accidente, el director de operaciones de campo de la Policía Municipal de Juncos, Héctor Hernández Bonilla, indicó a El Nuevo Día que Cruz Manuel Hernández Santiago, nombre de pila del cantante, chocó contra un poste del tendido eléctrico mientras conducía una Jeep Compass en la mencionada dirección, justo cuando llegaba al kilómetro 0.4.

“Una compañía privada de ambulancia tuvo que llamar a la Policía para que recibiera los primeros servicios tras el impacto. El policía Figueroa bajo la supervisión del sargento López fueron hasta el hospital Menonita de Caguas donde se le realizó la prueba de sangre para detectar la presencia de alcohol y el caso fue citado para cuando lleguen los resultados”, explicó el oficial.

Hernández Bonilla informó que Manny Manuel estuvo “accesible, cooperador y muy caballeroso”, pero tienen “motivos fundados” para pensar que el artista estaba en estado de embriaguez al momento en que la Policía intervino con él.

“Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y, como nosotros decimos, tenemos motivos fundados para pensar que estaba ebrio. Se le orientó que fuera a un hospital para que se evaluara porque este tipo de choques puede generar heridas. Además, el policía lo orientó por delito menos grave y se atenderá esto por los debidos procesos a través de la fiscalía de Caguas”, indicó Hernández Bonilla.

El Nuevo Día intentó comunicarse temprano con el artista, pero la Policía custodiaba su celular para comunicarse con un familiar.

La relacionista Lidda García confirmó en declaraciones escritas que el artista se encuentra bien de salud.

“Conversé con Manny cerca de las 8:00 a.m. Me dijo que no me preocupara,desd que estaba bien, que no era nada grave, que no le había pasado nada a él. Que su guagua había sufrido un poco, pero que ya había resuelto”, sostuvo García sin más detalles.