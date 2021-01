Decenas de camioneros, grueros, taxistas y otros transportistas llevarán a cabo una manifestación esta mañana para protestar contra las intenciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de eliminar el sistema tarifario.

La manifestación saldrá desde las oficinas del Negociado, hasta pasar por las oficinas de la JSF en Hato Rey, antes de culminar frente al Capitolio.

Víctor Rodríguez, presidente del Frente Amplio de Camioneros, denunció que la movida de la JSF impactaría a “40,000 padres y madres de familia” que tienen concesiones ante el Negociado de Transporte y Otros Servicios, que en el pasado se conocía como la Comisión de Servicio Público.

“La Junta quiere quitar el sistema tarifario, que se consiguió después de un proceso de 15 años que incluyó vistas públicas”, sostuvo Rodríguez, quien indicó que la intención de la JSF fue manifestada en una carta enviada el pasado 8 de enero al negociado.

PUBLICIDAD

“Ahora vienen con un tumbaíto de querer quitarlo para beneficiar a unas industrias extranjeras y locales, en contra 40,000 concesionarios”, agregó.

Rodríguez explicó que el sistema tarifario se basa en una ley estatal que regula cuánto se les tiene que pagar a los transportistas por su servicio.

Según Rodríguez, quitar el sistema “tendría un efecto de arruinar a los camioneros, taxistas y demás transportistas”, quienes quedarían “a la merced de que les paguen los que (las corporaciones) les dé la gana”.

“Y el costo de vida sigue subiendo y estamos hablando que esta son las entradas económicas para mantener los hogares de 40,000 familias”, manifestó.

El Frente Amplio de Camioneros comunicó su denuncia a la JSF través de una carta enviada el pasado 15 de enero.

“Le vamos a pedir al gobernador Pedro Pierluisi que no permita esto. Aunque fue abogado de la Junta, dijo que iba a defender a los trabajadores puertorriqueños. Este es su primer conflicto con la Junta y esperamos que cumpla su palabra”, dijo Rodríguez. “Lo mismo va para la nueva Legislatura. Esperamos reunirnos con ellos para que se comprometan a defender la ley”.

“La Junta se cree que manda en todo aquí y los transportistas no somos empleados públicos. Ellos no tienen jurisdicción ahí”, dijo Rodríguez. “Que no metan la mano ahí, porque vamos a parar el país. Recuerden que el agua, las medicinas, la comida y todo en Puerto Rico se mueve sobre ruedas”.