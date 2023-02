Las autoridades solicitarán una orden del tribunal para citar a Vicente Saavedra, exmanejador del cantante Ozuna, para ser entrevistado por los investigadores del asesinato del trapero Kevin Fret.

La citación a través del tribunal se deberá a que Saavedra no asistió a una solicitud de comparecencia que fue emitida directamente por la División de Crímenes Mayores de la Policía, que está a cargo del caso desde agosto pasado.

“Va a ser citado nuevamente”, sostuvo el coronel Antonio López Figueroa, comisionado de la Policía.

“Vamos a usar todos los recursos en ley para que las personas que estén de alguna forma envueltas en esta situación sean citados por la Unidad de Crímenes Mayores de la Policía”, agregó.

Por su parte, la directora de esa división, la sargento Karina Ojeda, evitó entrar en detalles sobre el proceso, y se limitó a recalcar que “lo vamos a citar nuevamente”.

PUBLICIDAD

“Esto no nos quita el esfuerzo que se está haciendo”, añadió. “Vamos a citar a toda persona que esté a nuestro alcance para lograr el esclarecimiento”.

Más temprano, el licenciado Harry Padilla, quien representa a Saavedra, dijo a El Nuevo Día que su cliente sí recibió una citación de parte de la Uniformada, pero sostuvo que determinaron no comparecer.

Señaló que en respuesta a la citación de hoy, prepararon el lunes una carta que entregó “el martes por la mañana en la fiscalía de San Juan y se notificó copia al secretario de Justicia (Domingo Emanuelli) y la fiscal general (Jessika Correa) diciendo que mi cliente no va a comparecer en el día de hoy, y haciendo unos señalamientos al respecto”.

El también abogado de Saavedra, Edgar Sánchez, ha manifestado que el manejador artístico se mantiene dispuesto a cooperar con la investigación y que comparecería nuevamente, como lo hizo en abril de 2019, cuando fue interrogado durante cuatro horas.

Cuando se le preguntó a Padilla sobre la mención previa de volver a comparecer si fuera necesario, Padilla contestó que “cualquier persona que es citada por un fiscal o por un funcionario público con autoridad para ello debe comparecer. Y no estamos objetando ese procedimiento”.

“Si se cita conforme a derecho, compareceremos”, dijo Padilla.

Al preguntarle a qué se refería, el abogado indicó que no quería comentar al respecto porque no deseaba entrar en los detalles del contenido de la carta, porque no era un documento que se divulgó públicamente.

Por su parte, el Departamento de Justicia confirmó en declaraciones escritas que recibió la carta de Padilla.

PUBLICIDAD

“Por tratarse de una investigación en curso, no se emitirán declaraciones al respecto”, apuntó el comunicado. “El Departamento de Justicia está enfocado en esclarecer la causa de la muerte de Kevin Fret Rodríguez, junto al Negociado de la Policía de Puerto Rico, y procesar a los responsables para hacerle justicia a la víctima y a su familia”.

Saavedra no se expone a penalidad alguna por no comparecer a la citación directa de la Policía. Sin embargo, el proceso establece que esa primera citación es necesaria para que, en caso de que no haya comparecencia, puedan pedir auxilio al tribunal para obligar a una persona a llegar a la entrevista que necesitan los investigadores. Usualmente ese trámite tarda una semana.

Momentos antes de la hora para la que fue citado hoy, el coronel Roberto Rivera, jefe de la rama investigativa, indicó que “si no viene, entonces viene el otro proceso y lo hacemos a través del tribunal para que comparezca”.

/

Rivera dijo que la razón de citarlo es “como parte de la investigación. Ya fue entrevistado en el 2019. Pero esta investigación se reasignó, pues se van a traer nuevamente, como se van a traer otros más, y se van a volver a entrevistar”.

“Si dentro de ello surgiera información nueva para corroborar, lo vamos a hacer. Si cambiara el panorama en ese entonces, pues claro en esa parte le tenemos que dar espacio al Ministerio Fiscal”, comentó Rivera. “Lo importante es que hay que volverlo a entrevistar”.

“Quién venga primero o venga después (a ser entrevistado), realmente es irrelevante”, expuso Rivera, ante la pregunta de por qué citar a Saavedra en este momento. “Según lo que nosotros tengamos, sabremos si ellos aportan a otra persona o no”.

PUBLICIDAD

Reconoció que Saavedra es alguien “reconocido, manejador de artistas, de renombre, pues claro, ocasiona esto (atención pública), pero hay otras personas que han entrevistado y se van a entrevistar otras más”.

“No se trata de citar por citar. Hay que citarlos para dialogar con efecto a lo que tiene que ver al proceso de investigación”, afirmó.

A principios de diciembre pasado, tres meses después de que la pesquisa pasara a Crímenes Mayores, El Nuevo Día reportó que los investigadores habían comenzado a realizar entrevistas y a corroborar pistas nuevas.

En aquel momento, Ojeda indicó que “se han realizado un sinnúmero de entrevistas para ir viendo dónde está la deficiencia o lo que quedó por hacer” en la investigación original.

A su vez, el agente Ángel Maysonet explicó que por tratarse de un nuevo comienzo investigativo, van a considerar todos los ángulos posibles y que “también estamos adquiriendo nueva información, la cual se está cotejando, corroborando, analizando”.

Entre la docena de personas entrevistadas en el pasado como parte del caso, la fiscalía interrogó en febrero de 2019 a Ozuna, cuyo nombre de pila es Juan Carlos Ozuna Rosado y quien la madre de Fret alega tenía una relación con su hijo. Dos meses después entrevistaron en abril de 2019 a Saavedra, quien para ese entonces era manejador artístico de Ozuna.

Ante la posibilidad de ser citado nuevamente, el abogado de Ozuna, Antonio Sagardía, dijo en diciembre que el artista “siempre ha estado disponible” y que “si los citan, pues claro, uno tiene que cumplir con una obligación”.

PUBLICIDAD

Las entrevistas a Ozuna y Saavedra en 2019 se extendieron por cuatro horas -cada una- en la fiscalía de San Juan. Al salir, ambos aseguraron que los oficiales solo les preguntaron por unas alegadas denuncias de extorsión que previamente había presentado Ozuna contra Fret, en relación a un supuesto vídeo comprometedor.

“No me preguntaron del asesinato”, dijo Ozuna en aquel momento. “Me fue súper bien, aclaramos unas cosas sobre la extorsión que ellos querían saber. Todo quedó claro. A la disposición siempre de las autoridades y agradecido con todos ustedes por el espacio. No fue nada de otro mundo. Nada que ustedes no sepan, ya ustedes saben les pedí perdón por el vídeo (de índole sexual)”.

El artista se refería a su aparición en una escena de una película porno que según dijo realizó cuando era menor de edad y que fue recirculada después del asesinato de Fret. Durante un concierto en Las Vegas el 26 de enero de 2019, Ozuna reconoció su participación en la película y dijo que todo fue un error cometido en su juventud.

Mientras, Saavedra aseguró que las preguntas que le hicieron los investigadores giraron en torno a “si hubo una extorsión o no hubo una extorsión, si yo fui extorsionado o no fui extorsionado, que yo sé sobre la extorsión que hubo con Ozuna o no, si hubo una relación o no hubo una relación”.

Sun embargo, el mes pasado, la fiscal del caso Betzaida Quiñones sostuvo que “decir que cuando entrevisto al cantante, lo entrevisto para verificar lo de la extorsión, es incorrecto”.

PUBLICIDAD

“En la única vez que he podido entrevistarlo (a Ozuna), yo no entro para verificar una extorsión. Eso es incorrecto, porque ya yo tenía información del FBI en Miami de que eso (la extorsión) no se había llevado a cabo”, dijo la fiscal en entrevista con el periodista Jay Fonseca del programa Cuarto poder, de WAPA TV.

Fret fue asesinado con dos disparos en la madrugada del 10 de enero de 2019, en la avenida Eduardo Conde, de Barrio Obrero, en San Juan.

La madre de Fret, Hilda Rodríguez, ha señalado en varias ocasiones a Ozuna y Saavedra como responsables del caso, lo que ha sido negado por los representantes legales de ambos.

“Ozuna no tiene ningún vínculo con esa muerte”, dijo Sagardía a El Nuevo Día en diciembre pasado.

En una entrevista en noviembre pasado con el programa Día a Día de Telemundo, el licenciado Edgar Sánchez, quien también es abogado Saavedra, contestó que “no” cuando le preguntaron si su cliente había “mandado a matar a Kevin Fret”.

“Es una cosa increíble que eso sea así”, dijo el letrado, quien también rechazó que Saavedra hubiera amenazado a Fret. “No. La respuesta es no”.