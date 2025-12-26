Un hombre y una mujer resultan con heridas graves en “hit and run” en Santurce
La División de Patrullas de San Juan está a cargo de la investigación
26 de diciembre de 2025 - 6:48 AM
Un hombre y una mujer que iban en una motora resultaron con heridas graves luego de ser impactados por otro vehículo la madrugada del viernes en la avenida Eduardo Conde en Santurce.
El informe de la Policía indica que el conductor de la Guagua Toyota Tacoma abandonó la escena.
Los heridos fueron transportados a la sala de emergencias de un hospital del área para recibir asistencia médica.
Personal de la División de Patrullas de Carreteras San Juan, se hicieron cargo de la investigación.
