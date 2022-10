Un joven de 22 años murió en la tarde de ayer, domingo, luego de impactar con una motora contra una vaca en la carretera PR-9974, en barrio Daguao, cerca de la Vaquería Meléndez, en Ceiba, informó el Negociado de la Policía.

Según el informe preliminar, Christopher Gabriel Mercado Resto conducía una motora Suzuki DR650, de 2017, cuando impactó a la vaca que se encontraba en el medio de la vía pública por el kilómetro 2.8.

Paramédicos intentaron transportarlo al Centro Médico, en Río Piedras, pero falleció en el camino.

Por su parte, la pareja de Mercado Resto, identificada en Facebook como Yashira García, le dedicó un emotivo mensaje en la red social.

“¿Cómo le digo a mi corazón que ya no estarás aquí? ¿Cómo es que ya no recibiré tus buenos días, ni tus buenas noches? ¿Por qué la vida te me llevó tan joven? ¿Por qué tú? Mi niño hermoso, no sabes lo mucho que te amo y lo mucho que extrañaré tus besitos y tus abrazos, que siempre te lo decía, amo tus abrazos, porque me hacen sentir protegida y amada”, reza el escrito de García, quien le confirmó a El Nuevo Día su relación con el perjudicado.

PUBLICIDAD

Entre otras palabras que reflejan su dolor, añadió, “yo le doy gracias a Dios que nos fuimos sabiendo lo mucho que nos amábamos, porque sabes que yo nunca dejaré de hacerlo”.

De momento, las autoridades no informaron si el animal sobrevivió al impacto.

Agentes adscritos a Patrullas de Carreteras del área Fajardo, personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales y el fiscal de turno investigaron los hechos.