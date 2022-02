Una avioneta se salió de la pista e impactó con su ala derecha el césped tras confrontar problemas mecánicos este martes al aterrizar en el Aeropuerto Benjamín Rivera Noriega, en Culebra, informó la Policía.

El informe preliminar de la Policía indica que el piloto, Rubén Torres, confrontó problemas con la rueda delantera mientras se disponía a aterrizar la avioneta Islander. Por eso, al tocar tierra perdió el control de la aeronave y esta salió de la pista e impactó el césped con el ala derecha.

Además del piloto, a bordo se encontraban dos pasajeros, que resultaron ilesos en este incidente.

“Está todo bien. Fue un vuelo de entrenamiento y no pasó nada. Yo estaba en el avión, pero no hay heridos, no pasó nada”, dijo Torres a El Nuevo Día.

El alcalde de Culebra, Edilberto Romero, indicó que hubo que cerrar la pista en lo que se removía el avión, pero ya todo sigue operando con normalidad.

“Gracias a Dios no pasó ninguna desgracia, estaban en entrenamiento de un piloto, pero no hubo ningún derrame de combustible, ni ningún daño al aeropuerto”, agregó Romero.

Al lugar llegó el inspector William Solís y el sargento Luis Rivera Soto, ambos miembros del cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, así como personal de Manejo de Emergencias de la isla municipio de Culebra.

Por parte de la Policía, el agente Juan Ramos del Distrito de Culebra, investigó los hechos.