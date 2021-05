La tumba de don Gilberto Concepción de Gracia, fundador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) fue vandalizada hace más de una semana, confirmó Lillian Camacho.

El panteón donde se encuentra la tumba se ubica en el cementerio Santa María Magdalena de Pazzis, del Viejo San Juan. Allí también están sepultados su hijo, Gilberto Concepción Suárez, y Abigail Díaz Alfaro, esposa de Concepción de Gracia.

Camacho es la viuda de Concepción Suárez, quien fue abogado del PIP en la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones. Camacho indicó que recibió información hoy de que los ataúdes de Concepción de Gracia y Díaz Alfaro se encuentran en el lugar. No le precisaron si la urna donde se depositaron las cenizas de su esposo está allí también.

“Me enteré horita y fue porque Rosa Meneses (nieta de Pedro Albizu Campo) nos notificó”, indicó Camacho. “Motivos o razones para hacer eso, ni idea tengo, pero el cementerio no nos notificó. Nos enteramos por terceras personas porque ni a los nietros de Don Gilberto les avisaron”.

Camacho luego averiguó que la oficina del cementerio fue vandalizada.

“Me dicen que no hay alumbrado. No hay manera de que un oficial vaya a entrar allí si no hay alumbrado. Queremos denunciar lo que pasó para que las autoridades intervengan”, dijo Camacho.

En entrevista por separado, Meneses sostuvo que se percató de lo ocurrido el Día de las Madres, cuando visitó el cementerio y se percató que alrededor de 12 tumbas habían sido vandalizadas, incluyendo la de la familia Concepción.

Según contó Meneses, el administrador del cementerio le indicó que un hombre había sido arrestado y que el acto vandálico había ocurrido “unos días” antes de la visita de Meneses.

“Ellos (empleados del cementerio) dijeron que se trataba de un palero (practicante de la brujería) y que habían arrestado a la persona”, dijo Meneses.

El Nuevo Día supo que no se encontró evidencia en el lugar de que el acto de vandalismo haya sido perpetrado por motivos políticos.