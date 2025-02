Cupey, San Juan - Las autoridades federales efectúan en la mañana de este viernes un allanamiento en el negocio Music Wave, en Cupey, como parte de una investigación por aparente explotación laboral de personas migrantes con estatus no definido.

En declaraciones a la prensa frente al local, Rebecca González Ramos, agente especial a cargo la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), indicó que es un delito que los patronos empleen personas con estatus no definido.

La operación, detalló, se extiende hasta el almacén de la empresa, que ubica en la carretera PR-1. Agregó que, sin embargo, no hay ninguna persona arrestada y que están entrevistando a empleados.

“Explotación laboral es cuando las personas le dan empleos a individuos que no tienen estatus migratorio no definido en los Estados Unidos. Por lo tanto, no pueden tener derecho a empleos en los Estados Unidos y le dan una compensación por debajo de lo que tienen que darle por ley. Estamos llevando a cabo una orden de allanamiento y en base a eso estamos recopilando evidencia para verificar y continuar con la investigación”, agregó.