Un juicio de pena de muerte, otro contra un senador y tres contra exfuncionarios gubernamentales encabezan la complicada agenda de casos en el Tribunal federal para este año.

Aunque es común que, en el transcurso de los procesos, cambie el inicio de algún juicio, casi siempre para atrasarlo, aquí se presentan algunas de las fechas establecidas en calendario de los más notorios.

LA TÓMBOLA

Uno de los casos que más atención generarán será el nuevo juicio por la “masacre de La Tómbola”, en el que el acusado Alexis Candelario Santana vuelve a exponerse a la pena de muerte.

Está pautado para iniciar el próximo 1 de abril, después de que el Circuito de Apelaciones de Boston revocara la sentencia de cadena perpetua contra Candelario Santana en agosto de 2016.

Estará por verse si no cambia la fecha, pues el juez Besosa recientemente manifestó preocupación con que se puedan cumplir a tiempo los procesos pendientes.

Candelario Santana fue acusado como el autor de la matanza de ocho personas en una balacera que también dejó a 20 personas heridas frente al negocio La Tómbola, en Toa Baja, el 17 de octubre de 2009.

ABEL NAZARIO

A partir del 25 de marzo, el pueblo verá nuevamente a un funcionario electodefenderse en un juicio federal al tiempo que se mantiene en sus funciones oficiales.

El senador Abel Nazario enfrenta 39 cargos federales por fabricación de documentos falsos y fraude electrónico, en alegados hechos que se remontan a la época en que todavía era alcalde de Yauco.

Originalmente, la fecha del juicio se pautó para febrero, pero el fiscal del caso, Scott Anderson, pidió atrasarla para agosto porque también tiene a su cargo el juicio contra Candelario Santana. Hace unos días, el juez visitante Joseph Laplante mantuvo el juicio para marzo.

“MANOLITO” ORTIZ, EXACALDE DE GURABO

El exalcalde de Gurabo Víctor “Manolito” Ortiz deberá enfrentar juicio a partir del 23 de abril.

Después de ser arrestado en el 2015, el juicio contra Ortiz ha sido pospuesto en varias ocasiones. De las fechas más recientes, se suponía que se efectuara en agosto pasado, pero su abogada, Lydia Lizarríbar, tuvo el juicio contra Áurea Vázquez Rijos.

Ortiz se expone a una pena de hasta 20 años en prisión por cargos de extorsión y solicitar soborno a un contratista.

RAMÓN ORTA

El juicio contra el exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes Ramón Orta está señalado en calendario para comenzar el 1 de octubre.

El juez Pedro Delgado fijó, en octubre pasado, la fecha del juicio un año después por conflictos de calendario del mismo fiscal, Scott Anderson, y del abogado Francisco Rebollo, quien también es parte de la defensa de Candelario Santana.

No obstante, recientemente se sumó como abogado de la defensa de Orta el exjuez José Fusté, quien se retiró de la judicatura federal hace varios años.

Orta enfrenta acusaciones por participar en un alegado esquema de enriquecimiento ilícito valorado en unos $9.9 millones. De los siete coacusados, Orta es el único que no se ha declarado culpable.

ERNESTO DIGREGORIO

Otro caso que ha generado interés es la acusación contra el expresidente y uno de los dueños de la empresa Ecolift, Ernesto Digregorio.

Aunque tiene otro caso similar sin fecha, tiene pautado enfrentar juicio desde el 6 de mayo por cargos de fraude por $7.7 millones relacionados con la venta de un helicóptero al Departamento de Salud en el 2016.

La aeronave fue adquirida por el gobierno para usarla como ambulancia aérea, pero la acusación alega que no se pudo porque no fue equipada debidamente y que el imputado trató de ocultarle información a la agencia de que no tenía la autorización de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas inglés) para hacer las alteraciones necesarias al helicóptero.

Otros casos

Aunque hay otros casos notorios, es muy probable que las fechas que cambien.

Steven Sánchez Mártir, acusado a nivel estatal por asesinar a un hombre en un hospital pero a quien no se le encontró causa para su arresto, debería enfrentar juicio federal el 8 de febrero por violación a la Ley de Armas.

Sin embargo, la información del proceso judicial en el expediente electrónico no ha sido actualizada. Además, tiene hasta el 14 de enero para buscar algún acuerdo con la fiscalía.

Por otro lado, el juicio contra algunos de los coacusados por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti está calendarizado para el 26 de febrero.

Esa fecha fue pautada en junio pasado para el juicio contra Luis Carmona Bernacet, Yadiel Serrano Canales, Alan Lugo Montalvo, Fabiany Alméstica Monge por cargos de violación a la ley de sustancias controladas.

Pero, el mes pasado, el pliego acusatorio fue enmendado para acusar a Rolando Rivera Solís y Alex Burgos Amaro, junto con Carmona Bernacet y Serrano Canales, en relación con el asesinato de Spagnoletti, del que no se ha mencionado fecha alguna para juicio.

Alméstica Monge y Lugo Montalvo no enfrentan estos cargos.