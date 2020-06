El excorredor de seguros Pablo Casellas Toro regresará mañana, martes, al Tribunal de Bayamón para una vista de estatus antes de que inicie su nuevo juicio por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes.

La vista fue señalada por la jueza Marta Rosario Santana el mes pasado, cuando fijó una fianza de $2 millones para Casellas Toro, pero que no se ha completado.

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ordenó un nuevo juicio en su contra, a raíz de la decisión del Supremo de Estados Unidos sobre el requisito de unanimidad en los veredictos de culpabilidad, ya que Casellas Toro fue convicto 11-1.

El nuevo juicio está pautado para el 15 de julio, pero la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán verá una vista de estado de los procedimientos en la sala 704 del Tribunal Bayamón.

Uno de los asuntos pendientes es el proceso para completar la fianza. La jueza Rosario Santana la fijó en $2 millones pese a las objeciones de parte de fiscalía, pidiendo que fuera de $4 millones, la cantidad que se le impuso originalmente a Casellas Toro cuando fue acusado en el 2012.

En mayo pasado, la jueza impuso una fianza de $1 millón por el cargo de asesinato en primer grado, $500,000 por el cargo de destrucción de evidencia y $500,000 por el cargo de violación a la ley de armas.

Además de realizar el pago, para completar el proceso de fianza, el abogado de Casellas Toro, Harry Padilla, tenía identificar ante el tribunal un tercer custodio.

En medio de esos trámites, Padilla visitó el tribunal de Bayamón junto con una de las hijas de Casellas Toro.

"No, no la hemos pagado", dijo Padilla a El Nuevo Día el pasado 3 de junio. "Estamos en la etapa de evaluar si prestamos o no prestamos la fianza y tratar de cumplir con los requisitos que exige la ley".

Casellas Toro fue declarado culpable por mayoría - con una votación de 11-1 - por un jurado integrado por seis hombres y seis mujeres, el 22 de enero de 2014. Fue sentenciado a cumplir 109 años de prisión.

El cuerpo baleado de Paredes fue encontrado en la mañana del 14 de julio de 2012 en su residencia en Guaynabo.

En enero de 2013, Casellas Toro optó que su juicio fuera por jurado. Desde ese momento, la defensa de Casellas Toro - hijo del fenecido juez federal Salvador Casellas - sometió solicitudes de que el juicio cumpliera con el requisito de unanimidad, en cumplimiento con la Constitución de Estados Unidos.

El argumento llegó a ser aceptado en el 2015 por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, a la luz del caso de Sánchez Valle, pero el Supremo de Puerto Rico lo revirtió.

El caso todavía estaba en el Tribunal de Apelaciones en abril pasado cuando el Supremo federal determinó que los veredictos de culpabilidad tienen que ser por votación unánime en casos grave, tanto en la esfera federal como en la estatal, para que estén en cumplimiento con la Constitución de Estados Unidos.

Ante ese giro, Casellas Toro solicitó la anulación del veredicto, lo que fue acogido por el Tribunal de Apelaciones.

El foro intermedio judicial puertorriqueño determinó que "se deja sin efecto los veredictos dictados contra el señor Pablo J. Casellas Toro por los cargos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y por la infracción del artículo 5.15 de la Ley de Armas".

"En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario para la celebración de un nuevo juicio contra el señor Casellas Toro por los tres delitos mencionados", ordenó el Tribunal de Apelaciones.

El canal de televisión WAPA solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que se permita transmitir el nuevo juicio contra Casellas Toro.

En una resolución emitida hoy, el Supremo le concedió cinco días a las partes del caso para expresarse sobre la petición.

"De entrada, autorizaría la solicitud presentada. Sabido es que múltiples etapas cruciales del juicio contra el Sr. Pablo Casellas Toro fueron transmitidas públicamente", sostuvo el juez asociado Estrella Martínez.

Agregó que "en nada abonaría a los postulados y fines que persigue la transmisión en vivo de procesos judiciales públicos, que este Tribunal decida eventualmente denegar la transmisión de los nuevos procesos judiciales que se avecinan. Todo lo contrario, se derrotarían esas aspiraciones. Esa es la realidad".

"Habiendo consignado que autorizaría la petición que nos ocupa, en aras de colegiar, no tengo objeción a que las partes nuevamente se expresen sobre este asunto en esta etapa del proceso", abundó.