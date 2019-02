El magistrado federal Bruce McGiverin concedió libertad bajo fianza a la maestra Elimar Chardón Sierra, quien estuvo arrestada desde el viernes por una imputación de haber realizado “llamadas hostigadoras” a la jueza federal Laura Taylor Swain.

La libertad condicionada fue concedida luego que el fiscal federal Alexander Alum indicara que no se oponían a la fianza. El magistrado la fijó en $10,000 “no asegurada”, por lo que no tuvo que desembolsar el dinero.

El magistrado acogió la recomendación de Alum y de la Oficina de Probatoria de que entre las condiciones figure la prueba de drogas, ya que se negó a someter voluntariamente una muestra, y que en caso de resultar positiva sea sometida a tratamiento.

Quedó bajo la custodia de su hermana, Keila Chardón, quien fue una de un grupo de familiares, allegados, colegas maestros y músicos que llegaron hasta el tribunal para mostrarle su apoyo.

Una de las colegas que acudió fue Luz Ramírez, quien expresó que "ella va más allá de los estándares y expectativas del departamento. Es muy puntual, muy responsable, muy comprometida".

Uno de los abogados de la defensa, Manuel Moraza Ortiz, indicó que ahora el Ministerio Público tiene hasta el 8 de marzo para obtener un pliego acusatorio emitido por un Gran Jurado federal.

Chardón Sierra fue imputada mediante una denuncia sometida por un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglés).

En una declaración jurada, indica que el 14 de febrero el FBI fue notificado sobre “mensajes telefónicos hostigadores” en la máquina de mensajes de voz en la oficina de la jueza Swain en el Tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York.

La denuncia señala que los mensajes fueron dejados por alguien que se dijo llamar como “Alicia”, pero que luego los agentes identificaron como Elimar Alicia Chardón Sierra y maestra del Instituto Loaiza Cordero en San Juan.

Según el FBI, la imputada dejó tres mensajes de voz el 5 de febrero al llamar desde Puerto Rico entre las 9:03 de la mañana y las 12:46 p.m.

Señala que en el primer mensaje se le escucha alzar la voz al quejarse de la jueza Sawin por “condenar a la gente de Puerto Rico” y reclamó que eran “rehenes de su gobierno estúpido”.

“Chardon culpa a la jueza Swain por ‘condenar’ a la gente puertorriqueña a ’40 años de esclavitud’ y le dice a la jueza Swain, ‘espero que sea asaltada’ (mugged)”, indicó la declaración jurada del FBI.

Añadió que, intercalando palabras soeces, en el segundo mensaje reclamó si Swain no sabía que Puerto Rico era un territorio de Estados Unidos sin voz sobre su futuro y que la jueza tenía “nuestra vida en sus manos”.

También lereclamó que no estaba arreglando nada y cuestiona por qué no ordenó el encarcelamiento de políticos.

“Luego, Chardón manifestó en su mensaje: ‘Espero que usted muera, espero que usted muera, espero que alguien se meta en su casa, espero que alguien le robe’”, agregó la denuncia.

En cuanto al tercer mensaje, el FBI reseña una mayor cantidad de palabras soeces de Chardón Sierra hacia la jueza Swain.

Según la declaración jurada, además se le escucha decir en ese mensaje que “no eres una jueza, no haces justicia”, además de expresarle: “Espero que se quede sin hogar”; “espero que pierda su seguro médico, eso es lo que te mereces, estar en la calle”; “por qué no te mudas a Puerto Rico… cobarde”.

El FBI alega que, después de más insultos, expresó: “Te quiero muerta”.

Para el 15 de febrero aparece una publicación en la cuenta de Facebook de Chardón Sierra indicando que había llamado a la jueza Swain para expresar su rechazo al acuerdo de Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que había aprobado en el tribunal.

“Llamé a la jueza Swain. Y le dije que ojalá se muriera. Hoy me acaban de entrevistar los federales. Los estaba esperando”, indica el mensaje que figura como publicado por Chardón Sierra y cuya imagen fue incluida en el documento que el FBI sometió al Tribunal federal.

Más tarde, ese mismo día, apareció un mensaje más extenso en el que indica que hizo la llamada porque había aprobado el acuerdo de Cofina entre el gobierno y uno de los grupos de bonistas.

“(Los agentes) querían hacer ver que mis expresiones intimidaron a la fulana. Me les reí en la cara. Y les di un ejemplo de contextos. Y en resumen que no, un mensaje telefónico no me parecía razón para intimidarse. Y lo que más me dio curiosidad fue que insistieron en que dijera si conocía macheteros u otros insurgentes”, indica la publicación.

Mientras, la denuncia indica que la entrevista del agente del FBI, acompañado de un alguacil federal, hicieron la entrevista el 20 de febrero.

“Durante la entrevista Chardón confesó haber llamado a la jueza Swain, y dejar los mensajes de voz descritos anteriormente desde Puerto Rico. Chardón reiteró que ella odiaba a la jueza Swain y esperaba que muriera”, indicó la declaración jurada.