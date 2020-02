El Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó la demanda incoada por varias organizaciones ambientales, que le exigían a la Junta de Planificación (JP) la divulgación de cierta información relacionada con el mapa de calificación o zonificación de Puerto Rico propuesto por la agencia.

Ciudadanos del Karso y su presidente Abel Vale, así como Toabajeños en Defensa del Ambiente y su portavoz Juan Camacho, alegaban, entre otras cosas, que ni los mapas y sus geodatos de los distritos de calificación existentes ni de los municipios estaban disponibles para examen.

No obstante, el juez superior Anthony Cuevas Ramos declaró ha lugar la moción de desestimación presentada por la JP, y determinó que la información recabada por las entidades estaba disponible para revisión en el portal de la agencia.

“La parte demandante alegó que la demandada ha incumplido con su obligación de hacer pública cierta información, no obstante, de la vista evidenciaria celebrada, se demostró que dicha alegación no es correcta. Lo cierto es que la parte demandante había obtenido, por lo menos, a través de otros medios, la información que solicitaba”, reza la sentencia.

“A nuestro juicio, no existe controversia que resolver, pues no se han presentado alegaciones que justifiquen la concesión del remedio solicitado en la demanda presentada. No existe una controversia concreta y definida, tal y como lo exige nuestro ordenamiento”, agrega el documento, que reitera que la demanda se desestima “en vista de falta de justiciabilidad”.

Tras conocer sobre la sentencia, la presidenta de la JP, María Gordillo, indicó que “deja claro” que la agencia “cumplió con los procesos de planificación realizados y con amplia participación ciudadana”.