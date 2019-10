La abogada que demandó por acoso sexual a Guaynabo confirmó, hoy, jueves, que en al menos ocho ocasiones donde supuestamente fue acosada por Héctor O’Neill Rosa, hijo del exalcalde Héctor O’Neill García, se escondió en el baño de mujeres y regresó posteriormente a su oficina sin comentar el suceso con sus compañeros de trabajo.

“El hecho es que no lo reportó ese día ni solicitó asistencia de nadie en la oficina”, corroboró el abogado de Guaynabo, Claudio Aliff Ortiz, al abordar a la demandante sobre el primer incidente de acoso que supuestamente ocurrió en julio de 2012. Sentada en el banquillo de testigos, la mujer confirmó esa aseveración y agregó que intentó hablar inmediatamente con su entonces supervisor, Héctor Hoyos, pero estaba ocupado, por lo que regresó a dar la queja más tarde en la semana.

Las expresiones surgieron en el tercer día de juicio contra el Municipio de Guaynabo, por una demanda de alegado daño emocional a consecuencia del presunto acoso sexual de O’Neill Rosa. La mujer contó ayer, al jurado que desarrolló ansiedad, depresión y caída del cabello en medio de represalias que supuestamente tomaron algunos supervisores.

Cuando el abogado de Guaynabo comenzó hoy, a repasar los incidentes, la testigo se limitó a afirmar “correcto” en tono triste. El repaso de las situaciones de alegado acoso le provocó el quebranto en al menos dos ocasiones. Aliff Ortiz repasó uno a uno, los ocho incidentes de acoso que supuestamente ocurrieron entre julio a octubre de 2012. El jurado, compuesto en su mayoría por gente joven, escuchaba atento.

“Básicamente, ocurrió lo mismo… No gritó. No buscó asistencia de otra persona. Fue al baño y lloró y regresó sola a su oficina, donde se le había hostigado sexualmente”, repasó Aliff Ortiz interrumpido únicamente por la respuesta de la testigo, que afirmaba “correcto” en tono lloroso.

Durante las primeras dos horas y media del contrainterrogatorio, previo al receso de almuerzo, la alegada víctima de acoso sexual se contradijo en siete ocasiones al ser confrontada con las declaraciones que hizo en una deposición del 26 de enero de 2017.

“¿Recuerda que se le instruyó a tener la puerta abierta cuando O’Neill Rosa entrara a su oficina?”, preguntó el abogado de Guaynabo. La primera contradicción fue precisamente, porque en su deposición, había indicado que se les había instruido a los abogados a tener la puerta abierta, pero hoy contestó que “no puedo decir siempre; había excepciones”.

Otras contradicciones con su deposición fueron cuando negó estar familiarizada con los procesos de querellas por acoso sexual cuando venía de trabajar en la Oficina de la Procuradora de la Mujer; cuando negó que desayunó junto al entonces director de Recursos Humanos, Eduardo Faria; cuando negó que consideró a Faria un buen “prospecto”; cuando negó que no haya leído la política de hostigamiento sexual del Municipio.

Aliff Ortiz destacó también que para sustentar su testimonio, la alegada víctima no presentó un solo mensaje de texto o mensaje de voz, que evidenciara el acoso del cual fue objeto.

Le increpó por no haber acudido a la Policía, por no haber puesto una orden de protección en el tribunal, por no haber bloqueado el número telefónico de su agresor hasta 2015, y por no haber leído el protocolo de hostigamiento sexual del Municipio.

“Esta persona estaba agrediéndola, tocándola en forma, descrita por usted, como reprensible; acosándola y el hecho es que no llamó a la Policía cuando venía el Sr. O’Neill Rosa ni acudió al Tribunal para una orden de protección”, enfatizó el abogado contratado por el ejecutivo municipal, Ángel Pérez.