La defensa de Salvatore Anello, quien enfrenta un cargo de homicidio negligente luego que la nieta de su pareja cayera el año pasado de una altura de más de 100 pies de un crucero anclado en el Muelle Panamericano, anunció hoy su decisión de renunciar a su derecho de juicio por jurado.

“No vamos a juicio por jurado vamos a tomarlo por tribunal de derecho”, anunció en sala el licenciado José G. Pérez Ortiz, representante legal de Anello, quien intentó que se señalara una nueva vista sobre el estado de los procedimientos ante el cambio de estrategia, pero el tribunal no se lo concedió.

A su vez, de manera inesperada el abogado anunció que tampoco van a utilizar a un perito en reconstrucción de escena ni un médico certificado para atender aspectos sobre la condición de daltonismo de Anello.

El inicio del juicio fue pautado para los días 2, 3 y 6 de abril.

La jueza Gisela Alfonso Fernández, del Tribunal de San Juan, le preguntó, como es de rigor, si conocía el alcance de su decisión, si había sido amenazado a lo que respondió que no y si estaba satisfecho con su defensa.

“Ya no se requiere contratar perito porque la defensa anunció que desiste de esa posibilidad de contratar perito para la recreación de escena y para probar la condición de daltonismo. Ciertamente, la defensa ha cambiado su estrategia y continuaremos con las fechas que tenemos pautadas para juicio”, sostuvo la fiscal Ivette Nieves Cordero.

El Ministerio Público no adelantó cuántas personas serían citadas como testigos. La fiscal Nieves Cordero se limitó a indicar que son “bastantes” sobre la cantidad de personas que sentaría a testificar ni tampoco adelantó la teoría que van a presentar en esta etapa de los procedimientos.