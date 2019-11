Yamil Juarbe, fiscal de distrito de Fajardo que hasta ahora lideraba el caso contra Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos, ya no estará activamente litigando en sala.

La jefa de fiscales, Arlene Gardón, confirmó a El Nuevo Día la salida activa de Juarbe en este caso, pero aclaró que no perdió la jurisdicción y que puede volver a sala a litigar si así lo amerita. Su rol será de supervisión y apoyo, no de liderar el proceso, indicó.

"Él no ha sido removido. Nosotros tenemos plena confianza de su desempeño. Él continuará supervisando este y otros casos en la jurisdicción de Fajardo, y mantendrá su apoyo para el resto de los fiscales que continúan en este caso", explicó Gardón.

Juarbe encabezaba el grupo de fiscales que representa al Ministerio Público compuesto por Dianette Aymat, Jaime Perea y Eduardo Beale.

La jefa de fiscales recalcó que Juarbe se desempeña como jefe de fiscales del distrito de Fajardo, por lo que sostuvo que continuará atento al desarrollo de este caso y mantendrá total jurisdicción como parte de su posición.

"El fiscal, posiblemente, no esté activamente litigando para este caso, pero de ser requerida su intervención, así lo hará. Entiendo que el caso tiene tres fiscales muy preparados y el fiscal Juarbe confía en su compromiso", aseguró Gardón.

¿Qué dice Juarbe?

Aunque dejó claro que no puede abordar el tema por respeto a su posición, Juarbe reafirmó su compromiso en resolver este caso.

A Medina Cardona se le acusa de asesinar de un disparo a Mercado Ríos, de 34 años, en el muelle de Villa Marina, en Fajardo, la noche del 18 de agosto, en medio de una disputa por un celular.

"No llevaré el peso de la litigación en sala, pero mi compromiso con hacerle justicia a Arellys no ha mermado y continúa hasta el final", manifestó a El Nuevo Día.

El caso contra Medina Cardona continúa hoy, jueves, con la celebración de una conferencia con antelación a juicio presidida por la jueza Gema González en la sala 305 del Tribunal de Fajardo.

Durante la conferencia con antelación a juicio cada una de las partes evaluará la prueba que tendrán disponible para desfilar durante esa etapa judicial.

En la última vista judicial que se celebró en el tribunal de Fajardo, el pasado 24 de octubre, el abogado de defensa Jorge Gordón Menéndéz expuso ante la jueza que solicitaban documentos, evidencia fílmica, grabaciones y material de registros como parte de la etapa del descubrimiento de prueba.

Por su parte, el fiscal Eduardo Beale, quien forma parte el Ministerio Público en este caso, indicó que la decisión de cambiar a Juarbe, en cuanto a su presencia en sala, fue "administrativa".