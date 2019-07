La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy, viernes, que a las 2:00 p.m. el Tribunal Superior de San Juan verá la demanda sometida por su municipio contra el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares por el uso de fuerza de la Policía y la interpretación de la Constitución durante las manifestaciones en el Viejo San Juan.

El equipo legal dirigido por los abogados Charlie Hernández y Brenda Cordero representarán a la administración municipal durante la vista que se verá en la sala de la jueza Lauracelis Roque y para la que destacaron que “estamos listos”.

“Entendemos que tanto el gobernador, el secretario (de Seguridad Pública) Elmer Román, la secretaria de Justicia (Wanda Vázquez) y la Policía se apoderaron de un poder que no le corresponden”, expresó la alcaldesa. "Esto es importante porque estamos seguros que las manifestaciones en Puerto Rico no van a terminar, no solamente por este cuatrienio, sino también en los próximos cuatrienios”.

Cruz Soto se refirió, particularmente, a las acciones de un oficial de la Policía que al cabo de las 11:00 p.m. anunciaba que la manifestación se había tornado ilegal y que ya la Uniformada no podía garantizar el derecho a la libertad de expresión ante la inconstitucionalidad de las protestas.

“Tenemos manifestantes, vecinos e incluso empleados del municipio que resultaron afectados en su intento de ir a socorrer a los manifestantes que huían de la Policía que los estaba cazando en ese momento”, indicó la alcaldesa sobre los testigos y la colaboración con la que cuentan para esta demanda.

Por su parte, el licenciado Charlie Hernández añadió que durante el día de ayer recibieron la orden del tribunal para ver la demanda durante el día de hoy “y vamos a ir y estamos preparados”.

“La intención es que el tribunal declare la conducta como ilegal y prohíba al gobierno el uso indiscriminado de gases y persecución contra los manifestantes”, puntualizó Hernández refiriéndose a los motivos presentados en el recurso legal que se refieren a las medidas de represión de parte de la Policía.

Durante 14 días consecutivos una gran cantidad de personas se movilizó al Viejo San Juan entre la calle Fortaleza y la Calle del Cristo para reclamar la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. En general, las manifestaciones trascendieron de forma pacífica a excepción de tres noches en particular cuando la Policía determinó utilizar gases lacrimógenos contra los manifestantes por razones legítimas, según Henry Escalera, a pesar de que imágenes y vídeos ponen en entredicho sus expresiones.

Inacción ante querella

Por otra parte, la funcionaria advirtió que aún no se ha visto acción en la querella que radicó ante la Policía el pasado 13 de julio contra Christian Sobrino y Rosselló por las expresiones amenazantes que ambos hicieron hacia su persona en el chat.

Su abogado, Ángel Vázquez Cintrón, dijo, le escribió a Fabiola Acarón Acosta, directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, para conocer el estatus del caso.

"Por menos que eso a Rauli Maldonado lo citaron a (el Departamento de) Justicia", comentó en referencia a las expresiones que hizo el hijo del exsecretario de Haciendo, Raúl Maldonado Gautier, sobre el gobernador.