Fajardo - “Me la mató, me la mató”.

Así exclamó Joseph Howie García, novio de Arellys Mercado, al recordar el momento en que vio cuando fue asesinada, según el emotivo testimonio que ofreció durante el tercer día de vista preliminar contra Jensen Medina Cardona.

De acuerdo con su declaración, hasta ese momento - cerca de las 9:40 p.m. del domingo, 18 de agosto - había sido un día que describió como “perfecto”.

“Jamás lo voy a olvidar”, manifestó Howie García, quien señaló en varias ocasiones a Medina Cardona como la persona que le disparó a Mercado en el cuello.

Indicó que la noche antes se había quedado en la casa de Mercado, con quien tenía una relación sentimental de casi un mes. A la mañana siguiente, llegó un amigo suyo y otro amigo de Mercado, con quienes se trasladaron a Villa Marina. De ahí zarparon en el bote de Howie García hacia el islote Icacos, donde se encontraron con amistades que esperaban a Mercado.

Relató que pasaron horas compartiendo con esas y otras amistades, hasta que se trasladaron a Palomino, porque Mercado quería ver el atardecer.

“Yo aprendí a ver los atardeceres por ella”, expresó el testigo, al recordar que también tuvieron una velada alegre allí, con otras personas que estaban en sus botes, hasta que entrada la noche comenzaron a regresar.

Pesadilla tras un día de ensueño

Según su testimonio, cuando llegan a Villa Marina en Fajardo, Mercado fue la primera en bajarse y le indica que encontró un teléfono celular en el muelle. Howie García dijo que le pidió que se lo diera y lo dejó en el asiento del capitán del bote.

Declaró que mientras hacía movidas relacionadas con el amarre y desembarco del bote, escucha unos pasos y luego a Medina Cardona gritándole a “Joan”, la amiga de Mercado.

Sostuvo que de forma altanera reclamaba que había dejado su teléfono allí y que ella le contestó que no sabía nada. En eso Howie García dice que recordó el teléfono y se lo entrega, asegurando que en ese momento Medina Cardona se calmó. Destacó que al entregárselo a la mano pudo verlo cara a cara.

Añadió, sin embargo, que la mujer que acompañaba al sujeto lo agitó de nuevo indicándole que le querían robar el teléfono. Entonces, según el testigo, se gira hacia la amiga de Mercado y le reclama que sí lo tenían.

El testigo indicó que en ese momento Mercado se le acerca a Medina Cardona para pedirle que se fuera porque ya tenía su teléfono.

Aseguró que en ese momento escuchó un “horrible” ruido de metales, dando a entender que Medina Cardona había cargado el arma.

Entonces, como parte de lagráfica dramatización que ofreció en la sala, Howie García se bajó del banquillo de los testigos e hizo un ademán como de lanzar un puño al cuello del fiscal, supuestamente imitando la forma en que Medina Cardona lo hizo con Mercado.

Pero en vez de pegarle con la mano en el cuello, dijo que en la mano tenía un arma de fuego con la que le disparó.

“Vi el roto del arma”, dijo Howie García, quien dijo que en ese mismo movimiento Medina Cardona le disparó a Mercado.

“Las piernas se fueron e hizo como un ‘slide’”, agregó el testigo, al indicar que el cuerpo cayó de espaldas sobre el cemento, las piernas sobre la madera del muelle. “Digo, ‘no, no’… Era como si me hubieran matado a mí”.

Revive las incidencias:

“Según cayó, así quedó, con los ojos abiertos… verdes bellos que tenía”, afirmó, al comenzar a llorar y pegó una palmada fuerte sobre la madera del estrado.

Estremecida la familia

Mientras Howie García declaraba, algunos familiares y allegados de Mercado no podían evitar el llanto en los bancos del público de la sala 305 del Tribunal de Fajardo.

“Fue impactante para mí, aunque ya me estaba preparando. Sabía que esto venía. Nos hemos mantenido intensamente en oración, pidiendo al cielo que nos ayudara”, expresó Nitza Ríos, madre de Mercado, después de la vista.

“Sí me afligí, pensando en los últimos momentos de mi hija, de cómo fueron. Es algo impactante, pero Dios nos fortaleció y pude terminar el resto de la vista”, agregó Ríos, indicando que no ha visto el vídeo porque donde se sienta no puede ver la pantalla del monitor de la sala. “Pero, más o menos, lo que escuché, duele mucho. La vida cambia de un día para otro”.

En cambio, una de las hermanas de Mercado, Karla Espada Ríos, dijo que sí vio el vídeo, enfatizando que necesitaba hacerlo.

“A pesar de que fue difícil contener mis lágrimas y el dolor de escucharlo (el testimonio), pienso que está completo para mí… Explica suficiente”, manifestó Espada Ríos.

“Pude verlas (imágenes). El vídeo es bien rápido, pero pienso que es bien duro ver el momento en que ella cae”, añadió, al asegurar que estaba preparada para presenciar la imagen. “Siempre dije que quería verla. Aunque era difícil controlar mi dolor, pero sí”.

Sigue el contrainterrogatorio

La jueza María Rivera Corujo detuvo los trabajos a eso de las 5:46 de la tarde, cuando todavía el abogado de la defensa Jorge Gordon contrainterrogaba al testigo.

La vista preliminar continuará el lunes. A su salida, advirtió a la defensa de Medina Cardona que si durante el fin de semana salía bajo fianza tendría que comparecer el lunes y que quedaría bajo supervisión electrónica.

La vista se detuvo en el momento en el que Gordon discutía el contenido del vídeo de la cámara de seguridad con Howie García.

El abogado repasó de nuevo toda la secuencia de eventos que ya había contado el testigo en la mañana. Por lo menos hasta el momento en que se detuvo la vista, el testigo no se contradijo.

Gordon, además, exploró cuánto sabía el testigo sobre el consumo de alcohol que habían tenido durante el día. Howie García solo pudo asegurarle que él no había tomado y que no podía dar fe de cuánto habían tomado los demás.

La defensa también le preguntó sobre si Mercado le gritó palabras soeces al “individuo” que supuestamente les gritó en el muelle y si ella llegó a empujar al individuo. El testigo se mantuvo que no vio nada de eso.

Podrían citar a acompañante

Fuera de sala, el fiscal de distrito, Yamil Juarbe, dejó abierta la puerta para citar como testigo a la mujer que supuestamente acompañaba a Medina Cardona la noche del crimen.

“Es una posibilidad”, dijo Juarbe al mediodía.

Luego, en la tarde, señaló al respecto que más adelante determinarán “si hace falta más prueba”.