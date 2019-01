El novio de Valerie Ann Almodóvar, el farmacéutico Osvaldo Antommattei, será uno de los testigos que utilizará el Ministerio Público en la vista preliminar para el 28 y 29 de enero contra el grafitero Juan Luis Cornier Torres, quien enfrenta cuatro cargos por el asesinato de la joven el pasado 17 de diciembre.

Así lo notificó el miércoles durante una vista de conferencia de estatus celebrada en el Centro Judicial de Ponce el fiscal Ildefonso Torres Rodríguez, quien también sometió una moción en la que solicitó la inclusión de otras 23 personas que podría traer a testificar, entre los que figuran los agentes a cargo de la investigación, la seróloga del Negociado de Ciencias Forenses que realizó la autopsia y un representante de una compañía celular, entre otros.

Durante el proceso, igualmente, se designó al licenciado Juan De Jesús Vélez como representante legal de Cornier Torres, confirmó el abogado de Yauco en entrevista con El Nuevo Día. “Estamos comenzando. No he visto la prueba, no he tenido contacto con ella...salvo lo que ha salido en los medios”, indicó.

A la defensa del acusado se unió José Figueroa Zayas, también como abogado de oficio.

“Hoy tuve el primer contacto con el cliente, lo entrevisté y solicité mediante moción la regrabación del procedimiento de Regla 6”, señaló De Jesús Veléz sobre el procedimiento que se realizó el jueves 10 de enero, donde se determinó causa para arresto contra Cornier Torres.

El grafitero enfrenta cargos por asesinato en primer grado; violación al Artículo 505 de la Ley de Armas, violación al Artículo 280 por disponer de prueba; y violación al Artículo 285 por destrucción de evidencia. Por estos cargos el juez Carlos Candelaria del Tribunal de Ponce le impuso una fianza de $3 millones, la cual no prestó.

En la moción el licenciado De Jesús Vélez sostiene que la regrabación de los procedimientos bajo la Regla 6 es necesaria “para poder ofrecer una representación adecuada y garantizar el debido proceso de ley al imputado”.

De Jesús Vélez también solicitó copias de las declaraciones juradas utilizadas por el Ministerio Público en la vista de Regla 6 de procedimiento criminal, donde se determinó causa contra Cornier Torres y otros dos coacusados. La solicitud fue denegada por la jueza Zahira Torres Moró, pero De Jesús Vélez adelantó que recurrirá al Tribunal de Apelaciones”.

“La defensa está a ciegas…voy a recurrir a Apelaciones para traer el tema por la vía jurídica como se debe atender para procurar que se reinterprete esta regla”, señaló sobre el trámite que podría someter el lunes.

Las declaraciones juradas sometidas por el Ministerio Público durante Regla 6 fueron las prestadas por el novio de la víctima, así como por los coacusados del caso, identificados como Carlos Pacheco Santiago y Lorein Bonet Torres.

No obstante, el Ministerio Público sí accedió entregarle al licenciado mañana prueba documental adicional utilizada en Regla 6 como fotografías, la orden de allanamiento y la certificación muerte.

Contra el primero -quien está sumariado- se presentaron cargos por encubrimiento de prueba. Mientras, a la fémina se le acusa de encubrimiento de prueba y destrucción de evidencia. Ella esté libre luego que la fianza de $10,000 impuesta fuera prestada por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ)

El cuerpo de Almodóvar fue hallado el 18 de diciembre en el barrio Garzas de Adjuntas. Según la información que ha ofrecido el fiscal, la joven fue asesinado el 17 de diciembre en el municipio de Ponce. El fiscal Torres ha señalado como único responsable de la muerte a Cornier Torres.

“La prueba que el Ministerio Público tiene en el presente caso demostrará, más allá de duda razonable, que el único autor del asesinato de Valerie Ann es el señor Cornier”, sostuvo el fiscal el pasado 10 de enero.

El grafitero permanece detenido desde el 23 de diciembre por violar una orden de protección que involucra a una expareja. La vista preliminar que inicialmente sería el 22 de enero fue atrasada para el 28 y 29 de enero.