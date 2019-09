El juez del Tribunal de Fajardo Glenn Velázquez Morales atenderá mañana, martes, una solicitud de Jensen Medina Cardona para reducir la fianza que recibió en relación a su acusación por el asesinato de Arellys Mercado Ríos.

Los abogados de la defensa pidieron un recorte $1 millón en la fianza para que sea de $150,000.

La audiencia será a las 2:00 de la tarde en la sala de sesiones 305 del Tribunal de Fajardo.

Como argumento a favor de la reducción, los abogados de la defensa, Jorge Gordon y Orlando Cameron, indicaron que el acusado no tiene historial de incomparecencias judiciales ni incumplimiento de órdenes judiciales y que no representa un peligro de fuga.

“El imputado-peticionario no representa peligro ni amenaza para la comunidad en (la) que vive”, plantearon.

También señalaron que no posee armas de fuego ni tiene historial de abuso de alcohol o sustancias controladas.

Asimismo, destacaron que Medina Cardona no tiene historial de casos en su contra, tanto a nivel criminal o civil.

“El imputado-peticionario tiene tres hijos menores de edad los cuales residen en el Estado libre Asociado de Puerto Rico y necesitan del apoyo y amor de su padre, así como el cumplimiento de este para con las necesidades de alimento, vestimenta, estudios y otras necesidades de estos”, plantea la moción.

De igual manera, aseguran que el imputado “no ha intentado comunicarse con los testigos potenciales del presente caso”.

“La fianza impuesta el día 23 de agosto de 2019 resulta excesiva dada la condición económica del imputado-peticionario y sus familiares”, afirmaron los abogados.

Contra Medina Cardona pesa un cargo por asesinato en primer grado y dos cargos por violación a la Ley de Armas.

Después de que se encontrara causa para su arresto, la jueza Irmarie Colón Masso le impuso una fianza de $300,000.

La jueza permitió que de ese total, $100,000 fueran diferidos, mientras que el acusado prestó los otros $200,000 a través de una compañía privada de fianzas, quedando limitado a permanecer en la residencia de su padre.

Luego, la fiscalía acudió en alzada para aumentar la fianza y la jueza Vanessa Sánchez Velázquez acogió la petición, fijando la cantidad en $1,150,000.

“La referida fianza… no ha podido ser prestada debido a que el imputado peticionario, sus familiares o amigos no han podido levantar dicha suma, no empece a las gestiones que han realizado”, expone la moción de los abogados, quienes alegan que la reclusión le ha “imposibilitado”colaborar con la preparación de su defensa.

Después de que resultara sumariado, los abogados de Medina Cardona acudieron en dos ocasiones al Tribunal Supremo con solicitudes de habeas corpus, lo que se solicita cuando una persona alega que fue encarcelada en contra de la ley y pide que se investigue.

En ambas ocasiones, el máximo foro judicial local falló en contra del acusado.