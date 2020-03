El Tribunal Supremo declaró no ha lugar la petición de aumento de fianza contra Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos en una marina de Fajardo, que había sido radicada por el Departamento de Justicia.

Más temprano, este medio reportó de forma equivocada que el Tribunal Supremo declaró no ha lugar la moción de supresión de identificación presentada por la defensa de Medina Cardona, otro recurso en este caso que sigue ante la consideración del más alto foro judicial de Puerto Rico sin que se haya emitido una decisión.

Al momento, el juicio contra Medina Cardona debe continuar el próximo 13 de abril, aunque existe la posibilidad de que se retrase o se detenga, dependiendo de la decisión en torno a esa moción presentada por la defensa.

En cuanto a la decisión anunciada hoy, el pasado mes de diciembre, el Tribunal de Apelaciones revocó el aumento de fianza de $300,000 a $1,150,000 a Medina Cardona por lo que Justicia acudió al Supremo en un intento por revertir la decisión.

Resolución del Tribunal Supremo:

Así las cosas, la fianza que se mantiene impuesta a Medina Cardona es de $300,000, la que había prestado anteriormente mediante un fiador privado.

No obstante, de acuerdo con el oficial de prensa de la Rama Judicial, Daniel Rodríguez, la determinación no significa que el acusado podría quedar en libertad, sino que Justicia "puede pedir una reconsideración al Supremo y hasta que no salga el mandato no es final y firme la sentencia del apelativo que revocó el aumento de fianza".

El término para solicitar reconsideración son 10 días laborables.