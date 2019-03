Aunque lamenta haber atravesado por un proceso judicial que lo mantuvo usando un grillete electrónico por casi un año, el reguetonero Farruko aseguró que no le daría vuelta atrás al tiempo para enmendar su “error” porque de la experiencia “crecí y aprendí”.

“Me arrepiento obviamente del error que cometí, pero (no)”, expresó Carlos Reyes Rosado, nombre real de Farruko, a preguntas de la prensa a su salida del Tribunal Federal en Viejo San Juan. “(Ahora) valoro más lo que es mi vida. Valoro más lo que es la familia. (Valoro) muchas cosas que antes no las veía”, respondió.

El reguetonero se declaró culpable esta tarde sin un acuerdo con la fiscalía federal por cargos de mentir a las autoridades y por introducir dinero en contrabando a una jurisdicción de Estados Unidos.

Farruko fue arrestado por agentes federales el 2 de abril de 2018 en el aeropuerto de Isla Grande, después de que le encontraran $51,802 en sus maletas y dentro de las suelas de los zapatos. Al hacer un viaje desde República Dominicana, el cantante llenó la hoja de las autoridades migratorias indicando que no traía consigo más de $10,000. El intérprete de música urbana fue acusado por un Gran Jurado federal por cargos de mentir a las autoridades federales y por contrabando de dinero a Estados Unidos.

Tras declararse culpable, el juez Gustavo Gelpí ordenó que le removieran el grillete electrónico.

“Ya lo peor pasó, que era botar el golpe y reconocer las cosas como hombre, y tengo mi frente en alto. Yo no maté a nadie. Yo no le robé a nadie. Yo no andaba con armas. Yo no andaba con drogas. Simplemente, fue un error y estoy como hombre reconociéndolo”, dijo.

Farruko enfrenta ahora una sentencia que puede ir desde probatoria hasta cinco años en prisión, que el juez puede imponer de forma consecutiva o concurrente.

El intérprete de “Pa’ romper la discoteca” aseguró estar preparado para lo que le toque, al tiempo que agradeció la flexibilidad del juez, quien le permitió seguir trabajando fuera de la isla. Igualmente, reconoció el apoyo obtenido de algunos compañeros “del género” a quienes no identificó.

“Uno nace de los cantazos y uno se hace de los cantazos… el día que se caigan, traten de levantarse con más fuerza y dejen todo a papito Dios”, expresó.