La fiscal Carmen Márquez Marín, quien mantiene un pleito legal desde 2016 contra la jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, por presuntas represalias y discriminación en su contra, presentó la pasada semana un recurso en contra de una solicitud de sentencia sumaria radicado por el Departamento de Justicia federal con el fin de evitar un juicio por jurado en este caso.

“Estamos en la etapa de sentencia sumaria donde la fiscalía federal en Washington ha planteado que no debemos ir a un jurado, que deben desestimar el caso y (el documento) lo que hace es que toma la evidencia, cada alegación está apoyada con una referencia a un récord, (se establecen las) manipulaciones en cuanto a versión de eventos y testigos. Un patrón de mendacidad que no debemos tolerar”, la licenciada Judith Berkan en entrevista con Radio Isla- 1320 AM.

El documento -radicado el 27 de junio- es parte del segundo caso de la fiscal contra el Departamento de Justicia, puesto que en el 2007 ganó una demanda por ser despedida de su puesto injustificadamente, cuando la silla del jefe de fiscales a nivel local era ocupada por Humberto García, mientras Rodríguez fungía como ayudante principal. “La despidieron de forma injustificada y en represalia por haber cuestionado discrimen por origen nacional y de género en cuanto a los salarios en fiscalía federal”, explicó Berkan.

Márquez Marín fue restituida a su empleo en marzo de 2008, pero alega que las represalias solo se agravaron, especialmente cuando en 2013 es nombrada como testigo a favor del exespecialista de inteligencia Francisco Reyes Caparrós, quien el pasado año ganó una demanda contra la Fiscalía federal local por someterlo a un patrón de hostigamiento laboral y represalias.

“Ahí hay unas series de represalias que hemos expuesto en la demanda donde uno por uno, le quitan su licencia de enfermedad cuando ella (Marquez Marín) estaba en una condición de cáncer, le dan evaluaciones no justificadas, le crean métodos de evaluación que son solamente para ella, le acusan al igual que a Reyes Caparrós”, señaló Berkan.

Ya para el 2014, Márquez Marín había agotado los remedios internos para cuestionar las represalias en su contra. El recurso presentado incluye declaraciones juradas que narran las acciones tomadas en contra de la demandante, incluyendo el testimonio de un supervisor que dijo ser presionado para otorgarle a esta una evaluación menor a la que se merecía.

Según Barkan, lo primero que hicieron (a un mes de su restitución en 2008), sabiendo que ella no cree en la pena de muerte, fue asignarle un caso de pena de muerte. Ese mismo año, la demandante tuvo que presentar prueba de que el Código Penal de Estados Unidos excusa la participación de cualquier empleado del Departamento de Justicia en este tipo de casos por motivos morales o religiosos.

“Durante sus primeros años en la oficina después de su reincorporación, la Sra. Márquez fue sometida a una serie de acciones adversas adicionales, que incluyen, entre otras, su asignación a un caso para el cual la oficina tenía pocas pruebas al momento de la acusación; una nueva investigación completa incluso ante una fecha de vista judicial inminente; y su retiro de casos de los cuales ella había sido la principal responsable de su desarrollo, para que otros pudieran obtener el crédito”, establece la demanda.

Se establece en el recurso legal que Márquez Marín fue diagnosticada en 2012 con cáncer de ovarios, entre otras condiciones que la mantuvieron fuera del trabajo o trabajando desde el hogar mediante un acuerdo de trabajo por teléfono, mismo periodo en que mantenía responsabilidad completa por sus dos hijos preadolescentes. Según la demanda, la alta jefatura tomó ventaja de sus enfermedades y condiciones, así como sus responsabilidades parentales para tomar más represalias contra ella.