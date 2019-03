La jueza Eloína Torres Cancel, del Tribunal Superior de San Juan, encontró causa para arresto en diez cargos presentados contra el exadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Miguel A. Encarnación Correa.

Los fiscales especiales independientes Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada solicitaron una vista de Regla 6 en Alzada que culminó con la decisión de la jueza Torres Cancel, quien impuso una fianza de $50,000. No obstante, en comunicado enviado por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) no detalló si Encarnación Correa prestó la fianza.

Encarnación Correa comparecerá el 14 de marzo a la oficina del Opfei para el fichaje correspondiente.

Torres Cancel señaló la celebración de la vista preliminar para el 19 de marzo.

En septiembre del año pasado, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la agencia refirió a Encarnación Correa al Opfei por, supuestamente, cometer acoso sexual, malversación de fondos, fraude y enriquecimiento injustificado, entre otros delitos.



La investigación de Justicia reveló que el exadministrador, supuestamente, ordenó la compra de 16 generadores con fondos públicos tras los huracanes Irma y María, para distribuirlos a empleados de confianza. Sin embargo, solo tres fueron utilizados en estaciones de gasolina de la agencia durante la emergencia, mientras que las unidades restantes, presuntamente, las repartió entre sus conocidos.

No obstante, la jueza Ileana Blanco no encontró causa para arresto contra Encarnación Correa en vista celebrada el pasado 18 de enero. Los fiscales presentaron cinco denuncias de aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos, dos cargos de hostigamiento sexual y tres infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.

En dicha ocasión, los fiscales Arill García y Núñez Corrada no llevaron testigos y sometieron el caso con ocho declaraciones juradas de testigos de los presuntos actos criminales. Blanco, en cambio, resaltó que no encontró causa para arresto porque no se identificó al sospechoso (Encarnación Correa) con los delitos que se le imputaron.