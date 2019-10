Héctor O’Neill Rosa, hijo del exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill García, frecuentaba la oficina de la abogada que demandó por acoso sexual al Municipio de Guaynabo, entre dos a cinco veces al mes a pesar de que no trabajaba en el ayuntamiento, trascendió hoy en la continuación del juicio contra el ayuntamiento.

“Me escondía en el baño esperando que él se fuera… Tenía miedo de que me violara porque sabía que había ocurrido otras veces en el municipio”, relató la mujer, quien fue interrumpida con la objeción del abogado de Guaynabo, Claudio Aliff Ortiz.

Eso mencionó hoy, miércoles, la exempleada de la División Legal del Municipio quien sirvió como testigo en el caso civil ante el Tribunal Federal, por una demanda que incoó contra el ayuntamiento donde reclama daños emocionales por el acoso sexual.

“Me quería morir… En muchas ocasiones, pensé que me quería morir”, contestó la mujer, en el único momento en que se le quebrantó la voz y comenzó a llorar. “Si algo a mí me ha mantenido viva…”, continuó contando solo sin poder terminar la frase por la objeción de Aliff Ortiz.

A preguntas de su abogado, José Quetglas Jordán, contestó que estaba haciendo gestiones para conseguir empleo, pero no resultaron y el municipio representaba su único ingreso. “Mi hijo necesitaba de mí. Era la razón por la cual yo seguía allí y por la que me mantenía viva”, afirmó.

En el segundo día de juicio contra Guaynabo, la abogada relató que a pesar de que informó el incidente inmediatamente a su entonces supervisor, Héctor Hoyos, hubo “ningún resultado”, pues el municipio siguió permitiendo que él entrara a su oficina.

“Él venía supuestamente a saludar… Se me abalanzaba encima, me apretaba fuerte, me pegaba los labios mojados a la mejilla y queriendo buscar la boca para besarme, y apretándome se restregaba contra mi cuerpo, como si fuera un perro presionando sus partes íntimas contra mi cuerpo”, narró la mujer con tono pausado y sereno ante un jurado compuesto por seis hombres y tres mujeres, que en promedio no pasan los 40 años.

Más aún, después de conocer del primer incidente, Hoyos le pidió a su empleada que acudiera a la comisión electoral de Guaynabo, donde se pasaba O’Neill Rosa haciendo trabajo político para su padre. Ella se negó a ir, según dijo, pues pensó que se exponía a ser agredida sexualmente. Luego, recibió una llamada de O’Neill Rosa en la que se expresó “molesto porque no había ido para allá”. Hoyos entonces la llamó a la oficina y le dijo que esperara allí porque “Héctor O’Neill, hijo, venía”. “Tocaron la puerta duro y era un auditor del municipio. Se dio cuenta que la puerta estaba cerrada con seguro”, contó quien aprovechó la interrupción para salir de la oficina.

Cuando le contó esa intervención al entonces director de Recursos Humanos, Eduardo Faria, él supuestamente contestó que “a veces el seguro se ponía solo”.

La testigo relató que vio a O’Neill Rosa usar la tarjeta de identificación de empleado para tener acceso a las áreas de oficina, lo que no se suponía pues no trabajaba allí. De hecho, O’Neill Rosa dirigía la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) bajo la administración de Luis Fortuño.

Con esa información, cuestionó nuevamente a Faria, quien le contestó que el hijo del alcalde siempre había tenido tarjeta de identificación.