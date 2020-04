En lo que será un nuevo reto fiscal, los gobiernos municipales tendrán que volver a pagar el retiro (PayGo) y el plan de salud de sus empleados, luego que la jueza federal Laura Taylor Swain anuló la Ley 29 de 2019, que eximía a los ayuntamientos de esas obligaciones.

Con su determinación, divulgada ayer, la jueza Taylor Swain dejó también sin efecto 23 medidas que transfirieron fondos no utilizados a decenas de municipios.

“La Ley 29 y las resoluciones conjuntas son declaradas inaplicables y dejadas sin efecto”, lee la decisión de 33 páginas emitida por la jueza.

De esta forma, Swain acogió los argumentos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que impugnó el estatuto, al alegar que era inconsistente con el plan fiscal certificado.

El ente fiscal, de paso, favoreció y respaldó la deteminación de la jueza Taylor Swain al indicar, mediante comunicación escrita, que “esta es una decisión importante que apoyará los esfuerzos de responsabilidad fiscal en PuertoRico”.

“El pago de pensiones a los retirados del gobierno debe asegurarse de forma tal que no requiera transferir esta carga al gobierno de Puerto Rico. Los municipios y el gobierno central tienen que presupuestar sus propios pagos para los jubilados de manera responsable y realista. La responsabilidad fiscal, un claro mandato de la ley Promesa, está cimentada en prácticas presupuestarias concienzudas y transparentes que garantizan que el gobierno pueda asumir siempre sus obligaciones”, sostuvo la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, al tiempo que resaltó que se mantendrán apoyando a los municipios.

La jueza concedió tres semanas al gobierno y los miembros de la JSF para que lleguen a un acuerdo respecto a la falta de fondos para los municipios y cómo revertir las decisiones tomadas al amparo de Ley 29.

La nulidad de la Ley 29, aprobada bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, podría dejar insolventes a 35 municipios si se considera a aquellos cuyos presupuestos dependen en más de un 70% del Fondo de Equiparación, un pote de dinero distribuido entre los ayuntamientos que es administrado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Ese fondo, según el primer plan fiscal certificado, debió desaparecer para el 2024.

La Ley 29 revivió ese Fondo de Equiparación del que se benefician mayormente municipios medianos y pequeños. El CRIM deberá hacer ahora ajustes tras el fallo judicial porque las remesas fueron distribuidas mensualmente a los municipios basándose en la existencia de la Ley 29.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, dijo ayer que evalúan, junto al equipo legal, la estrategia a seguir. “Retomaremos las negociaciones de buena fe con la JSF para tratar de llegar a un acuerdo”, indicó por escrito.

El abogado Rolando Emmanuelli recalcó que la decisión de la jueza es retroactiva, “pero hay que esperar que sea final, que será el 6 de mayo, de acuerdo con las tres semanas que concede Swain al gobierno y a la Junta para alcanzar un acuerdo”. “Hay que ver si el gobierno va a apelar. Eso extendería el tiempo de gracia que tienen los municipios”, sostuvo.

Por su parte, José “Josian” Santiago, alcalde de Comerío, uno de los municipios más impactados con la decisión, dijo que la anulación de la Ley 29 implica un recorte de 66% de los fondos que recibe el ayuntamiento. “Nos deja inoperantes, en una condición de tener que suspender empleados o cerrar operaciones. Es un golpe fuerte”, apuntó Santiago.

El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, explicó que el fallo impacta a su municipio de forma dual porque deberá sacar $8 millones del presupuesto municipal para pagar el PayGo y el plan de salud del gobierno y, además, tendrá que buscar de dónde salen $14 millones que ya no aportaría su pueblo al Fondo de Equiparación para ayudar a otros municipios. “Tengo que hacer ajustes”, afirmó.

Ayer mismo se planificaba una reunión entre las partes, adelantó el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina. “La economía está detenida totalmente, así que una noticia como esta es devastadora y desalentadora para todos los municipios. Nos vamos a reunir a buscar alternativas”, anticipó.

Molina y el presidente de la Asociación de Alcaldes, José “Joe” Román, dijeron que una de las alternativas que sigue sobre la mesa, pues la presentaron a la JSF hace más de un año, es que se le permita al Estado redistribuir $120 millones de aportaciones que hacen los municipios al gobierno central para el pago de deuda pública. Se trata del 1.03% de los fondos que reciben por el pago del impuesto a la propiedad mueble e inmueble para que el gobierno pague su deuda, lo que no hace hace tres años.

Pero esos $120 millones serían insuficientes, según han reconocido los alcaldes.

A preguntas de El Nuevo Día, el abogado litigante ante la jueza Taylor Swain, Rolando Emmanuelli, dijo que la determinación representa un “golpe” a nivel político y económico.

“Esto (la decisión) es algo que era esperarse. Es un golpe adicional a lo poco de gobierno propio que le queda a Puerto Rico donde siete personas no electas escogen que leyes aprobadas debidamente por el gobierno de Puerto Riso son válidas o no”, dijo el abogado sobre el efecto político.

Sobre el aspecto económico, precisó que el resultado de la decisión de la jueza federal "dejará insolventes a cerca de 40 municipios".

La JSF sostiene que la revocación tendrá consecuencias mínimas

Entretanto, la JSF resaltó que la Ley 29 hubiese comprometido las finanzas del gobierno, lo que es incompatible con el plan fiscal certificado y que fue promulgada en violación a ley Promesa.

Del mismo modo, el ente fiscal indicó que las consecuencias para los municipios serán mínimas en este año fiscal porque, como parte del plan fiscal certificado, en el año fiscal 2020 la JSF asignó $132 millones en transferencias a los municipios.

"Pero como resultado de la Ley 29, la asignación no se ha utilizado y puede utilizarse para contrarrestar la anulación de la medida", resaltó la JSF en su escrito.

"Los reembolsos de fondos de Medicaid, de cantidades más altas a las esperadas, reducirán las aportaciones en gastos de cuidado médico que deben los municipios. Además, los municipios presupuestaron sus contribuciones a la Ley 29, fondos que ahora pueden ser redirigidos al pago de pensiones y los costos de cuidado médico adecuados", subrayó la JSF.

No obstante, la JSF advirtió que, a pesar de la disminución de ingresosy población en los municipios a partir de 2017, "muchos de ellos no fueron diligentes y no redujeron el nivel de gastos. De hecho, la Ley 29 dio la falsa impresión de una mayor capacidad para incurrir en gastos y casi todos los presupuestos municipales continuaron en aumento en el año fiscal 2020. Aún cuando los costos de pensiones y salud se redujeron temporalmente, los municipios continuaron con un nivel similar de gastos".

"Como resultado, el gasto neto ha aumentado en muchos municipios, lo que pudiera causar un déficit de aproximadamente $66 millones en presupuestos municipales para este año fiscal, un déficit que pudiera ser mitigado por los desembolsos relacionados con la emergencia de la pandemia y los terremotos", enfatizó la JSF.