La Legislatura del Municipio de Guaynabo no dio paso a una resolución presentada por el alcalde Ángel Pérez que buscaba transar por $600,000 una demanda que entabló en 2016 una exempleada contra el ayuntamiento -y que incluía al hijo del exacalde Héctor O’Neill García- por daños emocionales ascendentes a $300,000 producto de un supuesto patrón de acoso sexual.

La portavoz del ayuntamiento, Betsy Rivera, confirmó a El Nuevo Día que el cuerpo legislativo votó de manera unánime en contra de la resolución y que el caso procede a juicio.

Hasta el pasado viernes, cuando el juez federal Raúl Arias Marxuach desestimó cuatro piezas de evidencia que el Municipio de Guaynabo y el hijo ex ejecutivo municipal, Héctor O’Neill Rosa, buscaban usar para defenderse, las partes no habían llegado a un acuerdo.

Tampoco habían logrado llegar a un entendido hasta este martes cuando la demandante solicitó la desestimación de la demanda contra O’Neill Rosa, quedando así el ayuntamiento como el único demandado en el caso.

Más temprano, El Nuevo Día tuvo acceso a la resolución que buscaba autorizar a Pérez para proceder con el acuerdo transaccional en dos plazos de $300,000.

“Hemos examinado el propuesto acuerdo transaccional entre las partes, donde el municipio pagará a la demandante la cantidad de $600,000 en dos plazos, divididos en partes iguales. El primero (pago), en o antes del 31 de diciembre de 2019, y el segundo, en o antes del 30 de septiembre de 2020, a cambio de que la demandante desista de su demanda con perjuicio”, establece el proyecto.

Según el documento, con este acuerdo transaccional se mitigarían los riesgos del aumento del pago de los honorarios de abogados y gastos de litigación que podrían sumar $100,000 en caso de que no se produzca el acuerdo, sumado a los $300,000 que reclamaba la demandante.

“Estamos convencidos que alcanzar una transacción en este caso redunda en los mejores intereses del Municipio Autónomo de Guaynabo”, sostiene el proyecto.

La medida establecía que el impacto del acuerdo queda reducido al distribuir el dinero en dos años fiscales y detener la acumulación de honorarios de los abogados.

Esta demanda fue radicada el 31 de marzo de 2016 cuando la mujer alegó que mientras trabajaba como abogada en la División Legal del municipio O’Neill Rosa la agredió sexualmente.

Asimismo, sostuvo que luego de denunciar las actuaciones del hijo del entonces alcalde, Héctor O’Neill García, fue sometida a un patrón de represalias que terminaron con su renuncia.

"Iba a mi oficina a saludarme, alegadamente, y se me acercaba. Me besaba en el cuello. Me apretaba, tocaba mis nalgas, mis senos. Se restregaba sus partes íntimas contra mi cuerpo", sostuvo la abogada en 2016 a El Nuevo Día en una entrevista.

En ese momento, la mujer rechazó que hubiese tenido alguna relación con el hijo del exalcalde, tal y como este alegó durante una investigación del caso a nivel administrativo.

Sobre qué hacía ante los acercamientos de O’Neill Rosa, la mujer contó que “lo empujaba fuerte y le decía que me dejara tranquila. No quería problemas en la oficina, que me dejara trabajar tranquila”.