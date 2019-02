Tras la celebración de una vista administrativa -que se extendió por tres horas- quedó oficialmente en manos de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones la determinación de si se debe o no conceder la moción de un nuevo juicio a Juan Carlos Meléndez Serrano y Antonio Ramos Cruz, convictos en 1992 por el asesinato de Haydeé Maymí y sus dos hijos.

A su salida, la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón, se expresó confiada en que los peticionarios regresarán a la cárcel una vez el panel -compuesto por los jueces Waldemar Rivera Torres (presidente), Luisa Colom García y Carlos Salgado Schwarz- evalúen las argumentaciones presentadas. Mientras, la defensa de los hombres se expresó esperanzada de que sus clientes tendrán la oportunidad de un nuevo juicio.

“Quien tenía que probar algo aquí eran ellos (el Ministerio Público)…ahora, nosotros no tenemos duda alguna de que cuando se celebre un nuevo juicio con la nueva prueba que contamos la determinación del jurado va a ser unánime no culpable. Por eso es que estamos deseando lo más pronto posible un nuevo juicio y no seguir perdiendo tiempo en este trámite interlocutorio”, sostuvo el licenciado Julio Fontanet del Proyecto Inocencia y representante legal de Ramos Cruz.

“Sabemos y estamos confiados de que la convicción va a permanecer en su lugar como se impuso originalmente en el juicio, porque entendemos -como se estableció- que la prueba no cumple ni satisface los estándares que ha impuesto el Tribunal Supremo para la concesión de un nuevo juicio, así que estamos confiados que luego de evaluado todo en conjunto el tribunal va a revocar la concesión de un nuevo juicio y va a ordenar que estas personas ingresen a la cárcel donde estaban cumpliendo su sentencia”, señaló, por su parte, Castellón.

Los convictos -que recibieron una sentencia de 297 años de prisión en el 1992- están libres bajo fianza desde el 2017, luego de que la jueza Berthaida Seijo Ortiz acogiera una solicitud de la defensa para la celebración de un segundo juicio tras concluir que una prueba descubierta en recientes años no estuvo disponible para ser aquilatada por el jurado que los halló culpable.

La prueba, específicamente, consiste en un análisis de ADN mitocondrial que se le realizó a unos vellos púbicos encontrados en la ropa interior que la víctima llevaba puesta al momento de su muerte. La realización del análisis -que se hizo tras la aprobación en el 2015 de la Ley de Análisis de ADN Post-Sentencia- reflejó que los vellos no son de los convictos, sino que podrían pertenecer a la víctima o de otro miembro de la línea maternal.

En sala -tanto la defensa de los hombres como el Ministerio Público- tuvieron que argumentar si procedía el nuevo juicio basado en cinco criterios establecidos en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Estos son que la prueba no pudo ser descubierta con razonable diligencia antes del juicio; que no es meramente acumulativa; que no es prueba de impugnación; es creíble y que, probablemente, tras su evaluación produciría un resultado diferente.

Al respecto, el licenciado Juan B. Ruiz Hernández de la Oficina del Procurador General dijo que independientemente de la prueba mitocondrial, el resultado de un nuevo juicio contra los peticionarios sería uno de culpabilidad, igual que ocurrió en el 1992. “No tenemos duda que si esa prueba hubiera estado disponible en el 1992, nada hubiera cambiado el resultado”, dijo Hernández.

Las partes argumentaron, igualmente, si la jueza Seijo Ortiz incurrió en un “claro e inequívoco abuso de discreción” en la moción en la que concedió un nuevo juicio contra los hombres. La defensa rechaza este argumento; mientras, el Ministerio Público sostiene que la jueza erró.

“Es una resolución plagada de errores, cargada totalmente a favor de la defensa, donde se ignora y se omite la prueba que presentó el Ministerio Público”, alegó el fiscal Yamil Juarbe al agregar que hace uso de testigos impugnados en el juicio.

“Eso se denota de la propia resolución de la juez que abuso de su discreción y nuestra intención es que el Tribunal de Apelaciones evalúe nuevamente la prueba original desfilada en el juicio que son muchos testimonios de ambas partes y así ellos se van a convencer de que la jueza de tribunal de primera instancia abuso de su discreción”, añadió Isaías Sánchez Báez, Procurador General de Puerto Rico.

Por su parte, Fontanet señaló que la resolución de Seijo Ortiz fue “muy fundamentada y aplicó la doctrina correcta y evaluó la prueba de juicio frente a la prueba nueva”.

“El Ministerio Público, sin decirlo, pretende que el Tribunal de Primera Instancia en consecuencia a ustedes no haga ese análisis de la prueba que se presentó”, argumentó el licenciado Alex Omar Rosa, representante legal de Meléndez Serrano.

“Me parece que el gobierno no ha hecho una distinción entre justicia y verdad…estamos viviendo unos tiempos bien aciagos porque la verdad se ha devaluado a un punto absurdo, pero en estas cuatro paredes no vale más nada que sea la vedad”, Rosa.

En una de sus intervenciones el juez Salgado Schwars estableció que la resolución de la jueza Seijo Ortiz lo único que hace “es devolverles a los ciudadanos la presunción de inocencia, no los absuelve; les devuelve la presunción de inocencia para propósitos de que se celebre un juicio para que el Ministerio Público rebata la presunción”.