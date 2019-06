A menos que se declare culpable en los próximos 10 días, Zulma Renta Ramos enfrentará juicio el 19 de agosto por presuntamente apropiarse, mediante fraude, de $71,639.85 a la clase graduanda de su hija en la Academia Perpetuo Socorro en Miramar.

En la vista de lectura de acusación, la jueza Eloina Torres Cancel, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, pautó ayer la nueva fecha para el inicio del juicio, que originalmente se había fijado para julio.

“Desde hoy, uno tiene ese tiempo para someter una moción para decirle que mi cliente es o no es culpable”, indicó José Colom Fagundo, abogado de Renta Ramos. “Si no someto, entra automáticamente una alegación de no culpabilidad”, agregó.

Renta Ramos había renunciado a la vista preliminar hace una semana, cuando su abogado informó que buscarían iniciar una negociación con el Ministerio Público.

Hasta ayer esa negociación no había comenzado, informó el jefe de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Alexis Carlo.

“Todavía no nos hemos sentado. Antes de esa fecha, el licenciado (Colom Fagundo) solicitará, a conveniencia de su cliente, una fecha para reunirnos”, afirmó.

Renta Ramos enfrenta 38 cargos por violación al Artículo 182 por apropiación ilegal agravada, dos cargos por Artículo 181 por apropiación ilegal, un cargo por Artículo 202 por fraude, un cargo por Artículo 203 por fraude por medio informático, 39 cargos por Artículo 212 por falsedad ideológica, y 39 cargos por Artículo 217 por posesión y traspaso de documentos falsificados.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron en San Juan entre el 7 de junio de 2018 y 5 de febrero de 2019.