El comienzo de la vista preliminar contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker, y el exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino, fue suspendido hoy en el Tribunal de San Juan.

El juez Juan Frau Escudero informó que una de las fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) se tuvo que excusar del caso por razones de salud, por lo que el Ministerio Público solicitó tiempo adicional para prepararse.

Mientras, la otra fiscal del caso por el FEI, Zulma Fúster, indicó fuera de sala que de todas formas el tiempo adicional era necesario para completar la estipulación de prueba con los abogados de la defensa, para lo que tienen una reunión este jueves.



Las partes acordaron que la vista preliminar se lleve a cabo del 15 al 19 de julio, mientras que se pautó una vista de estatus para el 18 de junio.

Sin embargo, la vista preliminar podría extenderse porque varios de los testigos expresaron que ya tienen compromisos establecidos para estar fuera de Puerto Rico.

En la sala, el FEI presentó diez testigos de cargo, pero se mencionó que había algunos que no pudieron llegar hoy.

Entre los que asistieron a la audiencia estaban Palmira Ríos González, Carlos Díaz Olivo, Hiram Meléndez Juarbe, Vivian Neptune Rivera, Luis Enrique Rodríguez Rivera, Francisco Rodríguez Suárez, Loida Morales Feliciano, Arturo Ríos Escribano, Rafael Solís Sierra, Ana Álvarez Castro, Delia Camacho Feliciano y Dahliza Díaz Rodríguez.

Fúster dijo que todavía no estaba en posición de indicar cuáles testigos eran imprescindibles, mientras el abogado de la defensa de Severino, Harry Anduze, se reservó el derecho de citar a cualquiera de los que luego disponga el Ministerio Público.

Contra ambos acusados pesan cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y omisión en el cumplimiento del deber luego que una investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concluyó que utilizaron sus puestos para beneficiar a personas privadas.

Desde que se radicaron los cargos, la defensa de ambos ha expresado públicamente que en la etapa de la vista preliminar demostrarán que sus clientes son inocentes.

“Nosotros lo que queremos es quese haga justicia. Nuestro representado está deseoso de que el caso se pueda atender en sus méritos”, sostuvo la licenciada Keislha Martínez, abogada de Walker.

Por su parte, Anduze indicó que el Tribunal Supremo no acogió un recurso de revisión que había solicitado para la determinación de causa para arresto de diciembre pasado, sin indicar las razones, lo que no es extraño.

No obstante, Anduze se mantuvo en que logrará demostrar que su cliente no es culpable y aseguró que el cambio de fecha no causa ningún efecto.

“(La solicitud reconsideración era) sobre la determinación de que el fiscal había radicado fuera de tiempo. Se tardó demasiado en radicar. Eso, aparentemente, los tribunales no prestan mucha atención a lo que dicen los términos y le están permitiendo al Panel (del FEI) y a los fiscales radicar cuando quieran. Eso es un problema muy grande… No solamente en este caso”, expuso Anduze.