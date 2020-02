Juan Pérez Colón, viudo de la empresaria asesinada Hilda Padilla Romero, enfrenta una acusación por maltrato a menores y otro por impedir la comparecencia de un testigo, mientras que el Departamento de la Familia (DF) asumió la custodia de la hija mayor de la víctima.

Esto ocurrió previo a que la adolescente declarara hoy como la primera testigo en el caso por el asesinato de su madre.

De acuerdo con el expediente del caso, la fiscal Gretchen Pérez Catinchi, sometió las denuncias contra Pérez Colón el pasado 3 de febrero.

La menor es testigo de la fiscalía en el caso contra Keishla Pérez Biggio, hija mayor de Pérez Colón, por el asesinato de la esposa del hombre. Según la acusación, Pérez Biggio contrató a dos hombres para que asesinaran a Padilla Romero. El alegado gatillero confesó el crimen y será testigo contra Pérez Biggio y el coacusado William Avilés.

Este medio supo que el tribunal emitió una orden de protección para la menor.

Familiares de Padilla Romero que fueron hoy a la vista preliminar en el Tribunal de Bayamón dijeron que no les sorprendían los cargos contra Pérez Colón.

"En ningún momento, porque desde el principio él no permitía que tuviéramos comunicación con las niñas y nosotros sabíamos que estaba pasando algo, que la niña no era así. Por la manera en que se estaba dirigiendo y manejando, nosotros sabíamos que algo estaba pasando, porque no era así", expresó Lizbeth Padilla, hermana de Hilda.

Se refería a la impresión que tuvieron cuando la menor compareció a la audiencia para dilucidar quién se quedaría con el cuerpo de la víctima, si la madre de Padilla Romero o Pérez Colón.

Explicó que notaron un comportamiento de la menor hacia ellos que les hizo sospechar que pasaba algo.

Unos días antes de que se radicaran los cargos contra Pérez Colón, surgió una controversia en el Tribunal de Bayamón porque se suponía que la adolescente se presentara a declarar en la vista preliminar que se había pautado para el 22 de enero.

La vista se suspendió porque la menor no llegó en momentos en que estaba bajo custodia de Pérez Colón, quien estuvo presente en sala.

La fiscal Lizette Sánchez Vázquez no quiso comentar en aquel momento sobre si enfrentaban obstáculos para la declaración de la menor.

"La menor no compareció. Sabía que tenía que comparecer y ustedes hagan las inferencias", señaló la fiscal, quien solicitó que se emitiera la citación en sala, ya que el padre estaba presente, pero el juez le informó que se tramitaría luego a través de los alguaciles.

Pérez Colón salió de la sala sin emitir comentarios. Hoy no asistió a la vista.

Mientras, uno de los cuatro abogados de Pérez Biggio, Carlos Ramos Pantojas, aseguró en aquel entonces que no tenían objeciones para que la menor declarara.