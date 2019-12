La defensa legal del acusado Luis González Martínez por el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero el 30 de septiembre en la avenida Los Filtros, en Guaynabo, reiteró este miércoles que, aunque su cliente llegó a un acuerdo con la fiscalía, cumplirá una condena en cárcel.

“Hay distintos tipos de acuerdo, hay acuerdos de inmunidad, hay acuerdos de distintas formas, de acuerdo a los casos”, sostuvo el abogado Alex Ramos Díaz. “Pero no es este caso, este caso no es eso”, manifestó a El Nuevo Día, al asegurar que su cliente no obtuvo inmunidad en la negociación con el Ministerio Público.

El licenciado hizo las expresiones a su salida de la sala 704 del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, donde estaba pautada la vista de lectura de acusación contra González Martínez, aunque fue la jueza Nerisvel Durán Guzmán la pospuso para mañana.

De acuerdo con la breve discusión en sala, el Departamento de Rehabilitación y Corrección (DRC) trasladó el acusado en la mañana al Tribunal de San Juan, donde enfrentaba una vista por otro caso que también fue pautada para el mismo día, de modo que no fue posible que compareciera a su otra citación de Bayamón.

El juicio contra González Martínez, quien figura como el autor material de los hechos, está pautado para el 20 de febrero de 2020. El acusado renunció el 4 de diciembre al proceso de vista preliminar en su contra, luego de entrar en un convenio con la fiscalía para testificar contra los otros dos imputados en el caso, Keishla Pérez Biggio y William Avilés González.

“Yo no he tenido más contacto con él, mañana tendré contacto con él”, indicó Ramos Díaz, cuando se le preguntó sobre si su cliente continúa dispuesto a continuar el caso bajo el acuerdo con la fiscalía. “Dentro de lo que se dialogó con él, lo que se habló con él, el se reiteraba en su acuerdo”, explicó el abogado.

El acuerdo con González Martínez implica la reclasificación de algunos delitos, aunque no han sido precisadas las reclasificaciones.

Ramos Díaz indicó en declaraciones previas que el acuerdo persigue que se conozca la verdad de lo ocurrido y es “muy favorable” para su cliente puesto que “se archivan algunos cargos y se rebaja la pena en otros”.

Pérez Biggio -hijastra de la mujer asesinada- figura como la presunta autora intelectual de los hechos, según la confesión de González Martínez. Lavista preliminar contra ella y Avilés González fue pautada para el 22 de enero de 2020, luego de que a inicios de este mes los abogados de ambos solicitaran que se pospusiera la fecha.

“Un papel aguanta todo lo que le pongan, vamos a ver si él aguanta la vista preliminar que viene ahora”, sostuvo el licenciado Carlos Ramos Pantoja, abogado de la imputada, en referencia a la confesión de González Martínez, cuyo testimonio es crucial en el caso que el Ministerio Público se propone llevar hasta juicio.

“No la va a aguantar, no va a aguantar la vista preliminar”, dijo, apostando a que la declaración del acusado no se sostendrá durante la vista preliminar.

Según la denuncia, “la imputada (Pérez Biggio) pagó al Sr. Luis E. González Martínez para que acechara y utilizando un arma de fuego (pistola glock) desde un vehículo de motor y en un lugar público le disparara (a Padilla Romero) en repetidas ocasiones, causándole la muerte”.

De acuerdo con las alegaciones, Avilés González era el conductor del vehículo desde donde presuntamente González Martínez disparó hasta acabar con la vida de la empresaria. La lista de testigos con los que cuenta el Ministerio Público en el caso asciende a 13 personas.

A inicios de este mes, la fiscal Lisette Sánchez Vázquez rehusó ofrecer detalles o contestar preguntas sobre la prueba que se estará presentando contra los imputados del asesinato.

“Hay un convenio para que él (González Martínez) declare. Obviamente va a cumplir fehaciente con todo lo que él se comprometió, que es declarar la verdad, declarar consistentemente. Es una sentencia larguita de cárcel. Hay unos cargos que se van a reclasificar. Pero que estemos bien claros que esto es para cumplir en cárcel y no es un término corto”, dijo Sánchez Vázquez.