La fiscalía federal citó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como testigo en el caso contra el exdirector de Asuntos Gubernamentales de la cámara alta Ángel Figueroa Cruz por un supuesto esquema de facturación por servicios profesionales que nunca fueron prestados.

“La fiscalía me notificó hoy en la tarde que quiere que yo sea su testigo en el caso”, dijo el también presidente del Partido Nuevo Progresista en entrevista con Luis Dávila Colón por WKAQ.

Añadió que la defensa también estaba buscando testigos en el Senado.

Durante la entrevista, se le mencionó que si es testigo entonces no es tarjeta de investigación, a lo que Rivera Schatz sostuvo que “yo le pregunté específicamente a la agente que fue a verme y me dijo no, usted no es tarjeta de nada. A usted sencillamente se le está pidiendo que participe como testigo en este caso".

La citación, con fecha para el 16 de octubre de este año, se le entregó a la mano.

"Yo, personalmente, entiendo que el caso contra Angelito (Figueroa Cruz) no se sostiene. Ellos estiraron el chicle para acusar, desde mi punto de vista, viciosamente al compañero", indicó.

Figueroa Cruz fue arrestado, junto a los asesores legislativos Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez, el pasado 30 de mayo. Los cargos presentados son, específicamente, por fraude electrónico y robo de identidad agravada.