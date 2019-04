Mediante un acuerdo con Fiscalía, el exsecretario del Departamento de Justicia Guillermo Somoza Colombani pagará una multa administrativa de $300 por conducir en exceso de velocidad, lo que pone fin a las acusaciones de negligencia temeraria en su contra.

Somoza Colombani acudió hoy, viernes, a la sala 204 de la jueza Berthida Seijo Ortiz, en el Centro Judicial de Carolina, para lo que sería el primer día del juicio en su fondo por violaciones al artículo 5.07 de la Ley de Tránsito.

Los hechos del caso se remontan al 26 de agosto, cuando la Policía detuvo a Somoza Colombani por conducir un Porsche Boxter a 94 millas por hora en una zona de 50 millas por hora en el expreso Román Baldorioty de Castro, en Carolina. El abogado se encontraba con su hijo de 17 años al momento de su detención.

Originalmente, Somoza Colombani fue imputado de violaciones a la Ley 22 de tránsito por regateo y conducir de forma negligente. El pasado 6 de septiembre la jueza Larissa Ortiz, del Centro Judicial de Carolina, no encontró causa para arresto contra el exfuncionario en ninguno de los cargos.

No obstante, el 30 de noviembre, el juez Francisco Borelli encontró causa durante una vista en alzada por violaciones al artículo 5.07. Luego, los abogados de Somoza Colombani sometieron una moción de desestimación por un cargo de negligencia temeraria al conducir por entender que no existía jurisdicción y por presentar un cargo por el cual no se había determinado causa probable.

La jueza superior Rosa del Carmen Benítez Álvarez desestimó en febrero dicha moción.

En relación con este caso, también está imputado José Ramón Moreno Rodríguez, quien presuntamente regateaba con Somoza Colombani al momento de los hechos. Moreno Rodríguez también acordó con Fiscalía para pagar una multa de $300.