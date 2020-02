El juicio contra la exsecretaria de Educación (DE) Julia Keleher se llevará a cabo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, determinó hoy, viernes, el juez federal Pedro Delgado.

“La imparcialidad del jurado no requiere la ignorancia”, afirmó el juez al final de una vista argumentativa. Como medida cautelar ante la cercanía de las primarias y elección general, así como la posible mención del caso y los acusados en los debates políticos, el juicio fue pospuesto hasta el 22 de febrero de 2021.

Tanto los abogados de Keleher como la defensa de otros de los acusados plantearon la cercanía de las elecciones y la posibilidad de que los nombres de los imputados salieran a relucir, como uno de los argumentos al solicitar el cambio de sede para la celebración del juicio, que inicialmente estaba pautado para el 20 de mayo de 2020.

La estrategia de atrasar un juicio ante el alegado de publicidad excesiva fue la que se e utilizó en el caso contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en el 2008 y el caso del Cerro Maravilla en 1985. Este último, plantearon analistas en un reportaje previo, es el caso estándar en la isla al momento de evaluar cambios de sede para un juicio.

La licenciada María Domínguez, abogada de Keleher, planteó en sus argumentos que “la naturaleza insular y compacta de la isla", unido a que la mayoría de los residentes no domina el inglés y el alegado prejuicio hacia la exfuncionaria, impiden que se lleve a cabo un juicio justo e imparcial.

Pero el juez concluyó que la isla tanto en espacio como en cantidad de ciudadanos es "amplio para conseguir jurados". "Puerto Rico tiene 3.2 millones de personas", sostuvo. Delgado también sopesó que el texto de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a un jurado imparcial “del estado y distrito en que el delito se haya cometido”.

Intacta la mordaza

El juez también denegó la moción de modificación de la orden de mordaza para que fuera menos restrictiva.

Para este asunto particular, Keleher había contratado los servicios del reconocido abogado Lanny J. Davis, quien cuestionó por qué los fiscales podían hacer conferencias de prensa, como la que se hizo el 10 de julio de 2019, pero no lo abogados. “Solo seré yo quien hable, no Keleher”, indicó al intentar convencer al juez. Davis manifestó que buscaba “corregir el récord” en referencia a publicaciones en medios con información descrita como falsa o engañosa, en relación a la acusación.

“El Tribunal no quiere que los participantes del caso, como se define en la orden, hablen, discutan los hechos del caso”, planteó el juez. Delgado añadió que en la orden actual no hay una restricción respecto a discutir lo que se presente en corte abierta y lo que esté en el expediente del caso, que no esté sellado.

Asimismo, indicó que cualquiera de las partes puede solicitar a la corte un alivio de la restricción, sin que haya que modificarla, si entienden que necesitan hablar sobre un aspecto en particular.

“A mi clienta la presumen culpable”

Gran parte de los argumentos de la defensa en la vista se basaron en los resultados de una encuesta comisionada por los abogados de Keleher, que concluyó que el 85% de los residentes de Puerto Rico que presuntamente cumple con los requisitos para formar parte de un jurado está al tanto de la acusación en este caso, y el 77% presume que los acusados son culpables.

El estudio realizado por la firma DecisionQuest, Inc. también concluyó que el 68.8% de los encuestados expresó "mucha rabia u hostilidad hacia los acusados”.

Los resultados de la encuesta, sostuvo Domínguez, evidencian que en la isla Keleher está impedida de un derecho constitucional fundamental, que es la presunción de inocencia.

"A nuestra clienta se le presume culpable", afirmó. Domínguez también recordó el incidente en el que Keleher fue recibida a empujones y presuntamente agredida por protestantes a su entrada al Tribunal federal cuando acudió a su vista inicial.

“Le halaron el pelo y le dieron un puño en el estómago”, manifestó Domínguez. "Lo que presencié ese día no lo había presenciado en 34 años en mi práctica en el Tribunal federal" Domínguez

El estudio también concluyó que el 70% de los que respondieron creen que todos los contratos de la compañía BDO Puerto Rico con el gobierno son productos de actos de corrupción.

La vista argumentativa se llevó a cabo sin la presencia de ninguno de los acusados, pese a que en esta en particular debían estar presentes, aunque fueron excusados en mociones previas por sus abogados.

"¿Cuántos casos usted ha presidido en los que los abogados tengan que excusar a sus clientes de acudir a una vista porque tienen miedo por su seguridad?", expresó al juez el licenciado Abbe David Lowell, abogado de acusado expresidente de BDO, Fernando Scherrer Caillet.

Por su parte los abogados Juan Matos y Francisco Adams, de las hermanas Glenda y Mayra Ponce, respectivamente, argumentaron que sus clientas eran dos ciudadanas privadas que se estaban viendo afectadas como resultado de estar acusadas con Keleher. “La abrumadora publicidad está afectando directamente a mi cliente”, dijo Matos.

El fiscal José Capó puso en duda la encuesta por tratarse de un estudio comisionada por la defensa y cuestionó la metodología, con una muestra de 302 personas. Sin embargo, la firma en cuestión es una reconocida compañía que también ha sido utilizada por la Fiscalía para sustentar posturas en casos, trascendió en sala.

"Estoy sorprendido y estoy ofendido", afirmó Lowell, al responder al argumento de Capó.

Capó sostuvo que “es más confiable que esta Corte dirija el voir dire (el proceso exhaustivo de entrevistas a potenciales jurados), que una compañía haciendo llamadas”. Además, argumentó, el voir dire es un cuestionamiento que se realiza bajo juramento.

En la misma dirección, el fiscal Alexander Alum, manifestó que no habría resultados de encuestas que los convencieran de que es necesario un cambio de sede para un juicio justo e imparcial, “porque esa no es la forma en que elegimos a los jurados, basado en encuestas de opinión”.