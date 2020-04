Washington - El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró este lunes como inconstitucionales las convicciones criminales por jurado que no sean unánimes, lo que debe tener como consecuencia anular la norma en Puerto Rico que permite convicciones 9 a 3.

La decisión tendría el efecto de anular el apartado de la Constitución de Puerto Rico que otorga el derecho a los acusados de delito grave de tener un juicio ante un “jurado imparcial”, que podrá rendir un “veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve”.

En la opinión de la mayoría, escrita por el juez asociado Neil Gorsuch, el máximo foro judicial estadounidense determinó que a nivel estatal se tiene que cumplir con la sexta enmienda de la Constitución estadounidense que requiere veredictos criminales por unanimidad.

La opinión de la mayoría no hizo alusión a la situación de Puerto Rico, un asunto que sí trajo a discusión, en su voto disidente, el juez Samuel Alito.

El caso se refiere a la convicción de Evangelisto Ramos, un trabajador de un barco de suministro de petróleo, que fue convicto en junio de 2016 de asesinato en segundo grado, en votación de 10 a 2, por el asesinato de Trenice Fedison de 43 años en Nueva Orleans (Luisiana).

En 2019, el estado de Luisiana anuló las convicciones por jurado que no son unánimes, pero no se eliminó las sentencias en contra de convictos como Ramos. Los expertos prevén que Ramos ahora podrá solicitar un nuevo juicio.

En estos momentos, solo Oregón, entre los 50 estados, permite convicciones por jurado en casos criminales que no son unánimes.

“Por donde sea que busquemos determinar qué significaba el término ‘juicio en juicio imparcial por jurado' en el momento de la adopción de la sexta enmienda (de la Constitución federal), ya sea el derecho común, las prácticas estatales en la era de la fundación (de Estados Unidos) u opiniones y tratados escritos poco después, la respuesta es inconfundible. Un jurado debe llegar a un veredicto unánime para condenar a una persona", indicó el juez Gorsuch, en la opinión de la mayoría.

El juez Alito emitió una opinión disidente - a la que se unieron el juez presidente John Roberts y en parte Elena Kagan-, en la que cuestionó que la mayoría no precisara qué sucederá con convicciones por delitos graves que no han sido decididas por unanimidad, como es el caso en el estado de Oregón, antes en Luisiana e incluso en Puerto Rico.

También refutó el argumento de los abogados de Ramos en el sentido que las convicciones no unánimes tienen como trasfondo histórico el interés de una mayoría blanca de disminuir el voto de jurados que representaban a grupos minoritarios.

"Hace algunos años, el Parlamento británico promulgó una ley permitiendo veredictos no unánimes. ¿Estaba el Parlamento bajo el dominio del (Ku Kux) Klan? La Constitución de Puerto Rico permite veredictos no unánimes. ¿Fueron los fundadores de ese Constitución racistas? Veredictos no unánimes fueron una vez defendidos por el American Law Institute y el Colegio de Abogados de Estados Unidos. ¿Su objetivo era promover la supremacía blanca? ¿Y qué hay de los prominentes eruditos que han tomado la misma posición? ¿Son racistas todos? Por supuesto que no", afirmó Alito.

Con Gorsuch coincidieron en parte los jueces Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Clarence Thomas Brett Kavanaugh. Sotomayor y Kavannaugh suscribieron opiniones concurrentes independientes en parte con Gorsuch.

El juez Clarence Thomas suscribió una opinión concurrente en juicio, coincidiendo con Gorsuch en su determinación, pero por razones distintas.

El constitucionalista Carlos Ramos, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, afirmó que debe presumirse que la decisión aplica a Puerto Rico, lo que pudiera convertir el apartado de la Constitución puertorriqueña sobre los juicios por jurado en "letra muerta".