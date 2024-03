Abogado de Luis Irizarry Pabón argumenta que descalificación como candidato debía resolverse internamente en el PPD por ser un “problema político”

Asimismo, expresó que, si el PPD, políticamente, no quería “un alcalde denunciado o acusado, no lo podían certificar ”.

“Para descertificar a una persona ya certificada, solamente hay un camino, es venir al tribunal. Es más, la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE) , por más que yo le diga que todo el partido está de acuerdo en desafiliarlo, la Comisión no lo va a sacar de la papeleta. No puede, hay que venir al tribunal”, añadió.

Respecto a la alegación de que se trata de un “problema político”, fuera del ámbito judicial, el abogado del PPD, Gerardo de Jesús Annoni , declaró que el problema que tiene el partido es que “está bregando con una persona que faltó a su palabra, que no tiene compromiso y que no es leal a los acuerdos a los que llega con la colectividad, a lo que está obligado” .

Ante esto, De Jesús Annoni argumentó que era un señalamiento “falaz”, ya que no había ningún otro candidato en el PPD que enfrentara un proceso criminal, excepto el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez , a cuya candidatura no se le dio paso.

No fue una “intimidación clásica”

“¿Me está diciendo que el alcalde firmó este convenio o acuerdo porque, si no lo firmaba, no lo iban a certificar?“ , cuestionó el juez Cuevas Ramos, tras lo cual recibió una respuesta afirmativa del abogado.

“El partido siempre tiene la potestad de certificar o no certificar a los candidatos, buscando a aquellas personas idóneas, y todos conocemos esa cuestión filosófica. Me dice que el alcalde, aun así, firmó porque, si no hubiera firmado, no lo iban a certificar. Es decir, no tenía una intención clara, específica o real de cumplir un acuerdo, si no lo que él quería era ser certificado”, prosiguió el togado.