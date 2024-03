“Razonable” la sentencia impuesta a Félix “el Cano” Delgado ante su cooperación con las autoridades

“Creo que el juez quiso darle al Cano un castigo que refleje no solamente esos hechos de su conducta mientras era alcalde, sino también que el juez sabe de todas las andanzas del Cano en el período donde él estaba siendo supervisado por un oficial de probatoria federal” , indicó, por su parte, el abogado Osvaldo Carlo , quien representó a varios de los políticos involucrados en esquemas como el de Delgado, entre los más relevantes el de los exalcaldes de Guaynabo y Humacao, Ángel Pérez y Reinaldo Vargas , respectivamente.

“El Cano se envolvió en una serie de actividades que reflejaron para el juez, probablemente, en la discreción que él puede ejercer, que no es una persona fácil de supervisar”, prosiguió.

“Tuvo demasiadas controversias y estuvo muy expuesto en espera de la sentencia, pero considerando que, gracias a su cooperación, se lograron convicciones, que sin la ayuda de él no se hubieran logrado… Es una cooperación sustancial y, me parece que, ante esa gran cantidad de casos esclarecidos, incluyendo el de él, me parece razonable”, expresó.