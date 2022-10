Aguadilla - Los abogados de Shirley Vera Barreto, quien cumple 124 años de cárcel por el asesinato de su esposo, el exteniente de la Policía Alvin Quiñones Acevedo, ocurrido en diciembre del 2020 en Moca, solicitaron hoy mediante moción que se anule su sentencia y que sea excarcelada de inmediato, alegando que hubo intervención indebida con una testigo y que se le ocultó evidencia de la que creen habría sido exculpatoria.

En la moción, radicada hoy en la mañana en el Tribunal de Aguadilla, los abogados Brian Ramos Gil e Iván Alma Rozada dicen que un exjuez que no era parte del caso y su esposa, quien es abogada, quienes son a su vez cuñado y hermana del occiso, mantuvieron comunicación continua sobre aspectos del juicio con Helen Jaramillo González, exesposa del difunto, quien como testigo del caso estaba desde enero de este año impedida de discutir el proceso con cualquier persona.

La alegación, que es acompañada por capturas de pantalla de los mensajes que el exjuez Dennis Feliciano y su esposa, Nancy Quiñones Acevedo le enviaron Jaramillo González, la hace la propia exesposa del difunto en una declaración jurada que suscribió el pasado 14 de octubre.

La defensa de Vera Barreto también presentó ante la corte una declaración jurada de una hija del difunto, Dinorah Quiñones Jaramillo, quien dice que presenció cuando, el 26 de abril de 2022, una de las fiscales del caso, Myriam Nieves Vera, entregó a Feliciano “unas notas”. Según la declaración jurada, del el 14 de octubre, la fiscal dijo al exjuez: “Ahí estaba contenido las notas de ella y que las mismas debían ser entregada a mi madre, Helen Jaramillo González, cuando esta llegara a Puerto Rico para declarar en el juicio”.

Dichas notas, según la testigo, fueron entregada a Jaramillo González el día siguiente. Según los abogados, esto también constituyó una comunicación indebida con la testigo que estaba “bajo las reglas del tribunal”, es decir, impedida de hablar del caso, desde el 28 de enero del 2022.

Quiñones Jaramillo también declara bajo juramento que después del juicio encontró en la casa de su padre un cuchillo del cual la defensa cree que fue usado por Quiñones Acevedo para herir a su esposa la noche en que esta lo asesinó.

Ese cuchillo, dicen los abogados, es prueba exculpatoria a la cual no se les dio acceso durante el juicio.

“En múltiples ocasiones, la jueza (Mónica Alpi Figueroa) fue bien incisiva en que había una orden de mordaza por la cual los testigos se tienen que regir. Y aun así, ocurrieron estas comunicaciones”, dijo Ramos Gil, en rueda de prensa en Aguadilla.

La fiscalía reaccionó airada a las alegaciones contenidas en la moción. “Las alegaciones son falsas, irresponsables, antiéticas y carentes de pruebas que las sustenten. La moción es infundada e improcedente en derecho, pero la vamos a contestar con fundamentos legales y en el tribunal, que es donde se litigan los casos. Además, evaluaremos las alegaciones conforme a los dispuesto en el Código de Ética Profesional de los Abogados”, dijo el fiscal de distrito de Aguadilla, Juan Ramos García, en declaraciones escritas.

La fiscal Nieves negó haber compartido “notas” con Jaramillo González. Pero agregó que, incluso si se anulara dicho testimonio, el resultado del caso no cambiaría. “Este juicio fue por jurado y el veredicto fue unánime. La decisión no cambiaría si se eliminara su testimonio, pues no declaró sobre los hechos del crimen que cometió Vera Barreto y que probamos con otros testigos y vasta evidencia. La declaración de esa testigo se limitó a describir el carácter del occiso, y la defensa no lo objetó oportunamente”, dijo Nieves.

El 2 de diciembre de 2020, en la residencia que compartían en el barrio Parcelas Sabana, de Moca, Vera Barreto, que entonces tenía 31 años, mató a Quiñones Acevedo, de un disparo, mientras el hombre dormía. Eso no está en disputa.

Pero su representación legal intentó presentar la defensa de síndrome de la mujer maltratada, alegando que la acción tomada por la mujer fue en respuesta a años de abusos físicos y emocionales de parte de Quiñones Acevedo hacia ella, incluso la noche misma del asesinato.

Ni el tribunal ni el jurado aceptaron esa defensa y Vera Barreto fue hallada culpable y sentenciada en junio a 124 años de cárcel. La defensa tiene pendiente una petición de nuevo juicio que no ha sido resuelta, alegando errores procesales.

El nuevo curso de acción, del cual no hay precedentes recientes en Puerto Rico, básicamente pide que se anule el juicio y se excarcele a la mujer sin que se pueda volver a juzgar. “La acusada Shirley Barreto Vera no estuvo sujeta a un juicio justo e imparcial conforme establece nuestra constitución”, dice la moción.

La moción detalla varias instancias en que Feliciano, quien renunció a la judicatura para acogerse al retiro el 15 de enero de 2021, y Nancy Quiñones Acevedo se comunicaban con Jaramillo González para hablarle de aspectos del caso e incluso aconsejarle de cómo comportarse en sala. Algunas de las comunicaciones ocurrieron después de que Jaramillo González fuera juramentada y quedara impedida de discutir el caso con cualquier persona.

Por ejemplo, el 22 de abril de 2022, Feliciano envía a Jaramillo González una foto de la sala del tribunal en la que comenta, en alusión a Vera Barreto: “Hasta la familia la dejó sola”. Jaramillo González pregunta a Feliciano si Vera Barreto puede declararse “loca”, a lo que Feliciano responde: “Técnicamente no, pero si la loca atenta contra su vida la recluyen y buscan un perito que diga que lo está. Podrían, pero no creo…”.