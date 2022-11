La jueza de distrito federal Aida Delgado Colón adelantó para el lunes, 28 de noviembre, la vista de lectura de sentencia contra Anthony Steven Lobos Ruiz, uno de los coacusados por cometer crímenes de odio contra la mujer transgénero Alexa Negrón Luciano, en hechos ocurridos el 24 de febrero de 2020, en una carretera en Toa Baja.

La vista se llevará a cabo, desde las 10:30 a.m., en la Sala 1 del Tribunal federal en Hato Rey.

Lobos Ruiz se declaró culpable el 29 de agosto de 2022 durante una vista de cambio de alegato. Sin embargo, en principio, solicitó un juicio por jurado y luego radicó, mediante sus abogados, una moción para que dicho juicio se celebrase por separado del de los otros dos coacusados, Jordany Rafael Laboy García y Christian Yamaurie Rivera Otero.

El hombre cambió su alegato tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal en San Juan. En dicho acuerdo, Lobos Ruiz se declaró culpable del segundo cargo contenido en el pliego acusatorio sometido el 4 de agosto de 2021: causarle daño corporal a Negrón Luciano mediante el uso de un arma peligrosa (una pistola para el deportes de paint ball) debido a la identidad de género, actual y percibida, de la víctima. Negrón Luciano fue asesinada ese mismo día.

Los tres coacusados en el caso por crímenes de odio contra Negrón Luciano no enfrentan cargos por su asesinato.

El acuerdo resalta que la pena máxima por la ofensa contenida en la Ley de Prevención de Crímenes de Odio es de una condena de no más de 10 años de cárcel, al igual que una multa no mayor de $250,000, y un término de libertad supervisada de hasta tres años.

No obstante, en el acuerdo se detalla que las partes aceptaron someter una recomendación ante Delgado Colón de una sentencia no menor a un año y medio de cárcel (18 meses) y no mayor a dos y tres cuartos años (33 meses). Delgado Colón puede acoger la recomendación o establecer su propia sentencia de acuerdo con las guías de sentencia aplicables.

Lobos Ruiz, Jordany Laboy García y Christian Rivera Otero fueron acusados en 2021 por un gran jurado por crímenes de odio y conspiración, por el incidente con la pistola de perdigones de pintura.

El anuncio de Lobos Ruiz de que se declararía culpable surgió unos meses después de que pidiera al tribunal que el juicio en su contra se viera por separado a los dos coacusados.

En una moción, la defensa de Lobos Ruiz indicó que la fiscalía federal presentaría como evidencia unas declaraciones de los otros dos coacusados, quienes supuestamente le contaron a otra persona sobre la agresión con perdigones a Negrón Luciano y que ese tercero fue quien asesinó a la víctima.

Lobos Ruiz planteó que esa evidencia tendría un efecto de “salpicarle” de forma perjudicial en el caso de crimen de odio por agresión.

Previamente, durante el proceso en el tribunal, la fiscalía federal indicó que Negrón Luciano fue baleada por el líder de un punto de drogas. Sin embargo, no han presentado cargos por falta de evidencia.

“Yo sé quién fue (el asesino), nosotros sabemos quién fue. Pero eso no es lo suficiente para procesar legalmente a una persona”, afirmó en febrero pasado el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Joseph González.