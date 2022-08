La jueza federal Aida Delgado Colón denegó el pasado martes las mociones de desestimación de cargos radicados por los tres acusados de cometer un crimen de odio al atacar el 24 de febrero de 2020 a la mujer transgénero Alexa Negrón Luciano con pistolas de pintura en Toa Baja.

Los abogados de Anthony Steven Lobos Ruiz, Jordany Rafael Laboy García y Christian Yamaurie Rivera Otero radicaron mociones que buscaban la desestimación de los cargos uno y dos del pliego acusatorio de un gran jurado federal: conspiración para cometer un crimen de odio y causar daño corporal a una víctima con relación a su religión, nacionalidad, género, orientación sexual, orientación de género o discapacidad.

Los tres acusados también enfrentan un cargo de obstrucción a la justicia. Ninguno enfrenta cargos por el asesinato de Negrón Luciano. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ofrece una recompensa por la captura del responsable del asesinato.

Delgado Colón denegó las mociones tras acoger la recomendación del magistrado federal Bruce J. McGiverin, en quien la jueza de distrito delegó la labor de entrar en los méritos de las solicitudes de desestimación. En su escrito de nueve páginas sometido el 21 de julio, McGiverin recomendó no dar paso a la desestimación de los cargos al resaltar, como parte de su análisis, que Negrón Luciano pudo ser víctima de crímenes de odio por parte de Lobos Ruiz, Laboy García y Rivera Otero.

Cabe resaltar que el juez asignado a preparar un informe con recomendaciones no dilucida el caso en su fondo, sino una controversia en particular que el juez de distrito busca resolver. Específicamente, McGiverin fue asignado a entrar en los méritos para acoger o denegar las mociones de desestimación de los cargos uno y dos del pliego acusatorio. Del mismo modo, el juez de distrito no está obligado a aceptar la recomendación del magistrado. En este caso, Delgado Colón sí acogió la recomendación de McGiverin.

A grandes rasgos, explicó McGiverin en la relación de hechos, los acusados resaltaron en sus respectivas mociones que no debían ser juzgados por los cargos uno y dos del pliego acusatorio, primero, porque creían que Negrón Luciano era un hombre y que representaba un peligro para la comunidad y, por consiguiente, no albergaban sentimientos de discriminación en contra de la víctima.

En segundo lugar, los acusados resaltaron que no tenían la intención de causarle daño corporal a Negrón Luciano y que, en última instancia, no le causaron lesiones; que una pistola de pellets de pintura no es un “arma peligrosa”, según las leyes federales vigentes; y que cuentan con evidencia exculpatoria al destacar que tienen familiares y amistades gay y/o transgénero de las que nunca han hablado mal.

Al rechazar los tres argumentos antes esbozados, McGiverin subrayó que, en efecto, los acusados pudieron haber cometido crímenes de odio.

“Primero, alegan que como creían que Negrón Luciano era un hombre, no podían haber cometido un crimen de odio contra ella. No obstante, los acusados no alegan que es un hecho indiscutible que pensaran que Negrón Luciano era un hombre, y eso no es una controversia que se atendió o, inclusive, que deba ser atendida de cara al pliego acusatorio. Si los acusados en realidad creían que Negrón Luciano era un hombre, es una pregunta para el jurado. Además, aunque los acusados pudieran establecer que creían que Negrón Luciano era un hombre, esto no necesariamente significa que evitaron cometer un crimen de odio en su contra”, escribió McGiverin.

“Persistir en la creencia de que una mujer transgénero es un hombre pese a como ella se presenta y se autodefine y, como resultado de, causarle (o intentar causarle) daño corporal con un arma peligrosa es la definición clara de un crimen de odio, pues dichas acciones se relacionan al género o identidad de género de la víctima. Sigue siendo posible que, inclusive si sus argumentos en cuanto a los hechos son ciertos, los acusados pudieron haber cometido, de todas maneras, un crimen de odio”, añadió el magistrado federal.

En cuanto al argumento de que los acusados tomaron acción contra Negrón Luciano por pensar que representaba un peligro para la comunidad y, por ende, no la agredieron por ser una mujer transgénero, McGiverin sostuvo que la supuesta creencia de los acusados de que Negrón Luciano era una persona peligrosa pudo estar fundamentada en prejuicios que albergaban contra la víctima por su identidad de género.

“Inclusive, si tomaron acción porque pensaron que (Negrón Luciano) representaba un peligro para la comunidad, de todas maneras pudieron haber cometido un crimen de odio”, enfatizó McGiverin.

Mientras, en el argumento de que una pistola de pellets de pintura no es un “arma peligrosa” y, por consiguiente, no se les puede acusar de un crimen de odio por utilizarlas, McGiverin escribió que es una posibilidad que los acusados le causaron daño corporal a Negrón Luciano, una provisión de la Ley de Crímenes de Odio le permite al gobierno federal radicar cargos de crímenes de odio contra una persona que utilizó cualquier “arma” que cruzó líneas estatales o de comercio extranjero, y “no solo ‘armas peligrosas’”.

“Por consiguiente, si una pistola de pellets de pintura es considerada un ‘arma peligrosa’, entonces los acusados pudieron, de todas maneras, haber violado el estatuto 18 USC 249 (Ley de Crímenes de Odio), inclusive si una pistola de pellets de pintura no se considera como ‘peligrosa’. Los acusados solo argumentaron que estas pistolas no son ‘peligrosas’, sin atender si son o no un arma. Irrespectivamente, un jurado podría, basado en los hechos del caso, encontrar que las pistolas de pellets de pintura fueron operadas como ‘armas peligrosas’. Aunque 18 USC 249 no define el término ‘arma peligrosa’, en términos generales, inclusive objetos ordinarios pueden convertirse en ‘armas peligrosas’ dependiendo de cómo sean utilizados”, explicó McGiverin.

Por último, McGiverin subrayó que la relevancia y admisibilidad de la supuesta evidencia exculpatoria bajo el argumento de que los acusados nunca han hablado mal de familiares y amistades gay y/o transgénero es un elemento que debe ser dilucidado por un jurado.

“Tal y como expuso el gobierno, los cargos uno y dos del pliego acusatorio establecen cada elemento de las ofensas relevantes, ponen sobre aviso de manera satisfactoria a los acusados en cuanto a los cargos en su contra y satisface los requerimientos de las reglas federales. Por ende, en esta etapa del proceso judicial, no existe motivo para desestimar los cargos uno y dos radicados contra los acusados. Sería más apropiado que los argumentos de los acusados sean atendidos una vez culmine el juicio en el contexto de una moción de absolución”, finiquitó McGiverin.

La fiscalía sostiene que, el 24 de febrero de 2020, Lobos Ruiz, Laboy García y Rivera Otero encontraron a Negrón Luciano en un lugar de Toa Baja y la insultaron. Acto seguido, decidieron buscar pistolas de pellets de pintura, regresaron al lugar y la agredieron. El pliego sostiene que los acusados grabaron vídeos de la agresión que luego compartieron con otras personas.

Negrón Luciano fue asesinada más tarde en el día.

Lobos Ruiz se declarará culpable en una vista de cambio de alegato pautada para las 10:30 a.m. del 29 de agosto.