El juicio contra Carlos Julián Maldonado Dávila por el accidente “hit and run” en el que murió Natalia Nicole Ayala Rivera, el 5 de enero de 2022, continuó este martes con la descripción por parte de un agente del Negociado de la Policía de las piezas de evidencia que levantó en la escena.

En la silla de los testigos, el agente José Santiago, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, precisó que se le informó del “hit and run” a eso de la 1:36 a.m. del 5 de enero del año pasado, y arribó a la 1:55 a.m. a la escena, en la calle Calaf, hacia la salida de la PR-22, en San Juan.

Ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, el fiscal Ángel García Rodríguez presentó –sin sacarla de sus bolsas de “papel de estraza”– parte de la evidencia recopilada.

Santiago detalló que levantaron 13 piezas de evidencia; la primera que identificó y levantó –a las 2:54 a.m.– fue un “cover de retrovisor color azul” y la última que levantó –a las 3:06 a.m.– fue un calzado deportivo marca Nike, color blanco, que pertenecía a la víctima.

A Maldonado Dávila, exdirector de la Oficina de Turismo del Municipio de Barceloneta, se le ocupó una guagua BMW, color azul, que el Ministerio Público vincula al caso y que mantiene ocupada como parte de la evidencia.

Por otro lado, Santiago, quien estuvo a cargo de la escena esa madrugada, indicó que el lugar no estaba iluminado porque “el alumbrado no estaba funcionando”, pero señaló que sí había iluminación procedente de Plaza Las Américas y otros lugares cercanos.

Una vez concluida la labor en la escena, el testigo explicó que se dirigió al Centro Médico de Río Piedras, donde entrevistó a Carlos Sosa Bigio, quien estaba con Natalia al momento del accidente. El agente Santiago fue quien le informó a Sosa Bigio que su amiga había fallecido.

“Estaba destrozado, estaba inquieto, estaba bien preocupado por Natalia”, recordó.

Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Pedro Sanabria Andino cuestionó al agente si tenía conocimiento de a qué hora se “acordonó” la escena para evitar el paso de más carros, a lo que el testigo respondió que no. Además, el abogado preguntó al agente investigador si sabía lo que había ocurrido en la escena entre el momento del accidente –a eso de las 11:27 p.m. del 4 de enero de 2022– y su llegada allí más de dos horas después, a lo que respondió que no.

“¿Y luego del accidente, vehículos pudieron haber pasado por allí?”, preguntó la defensa de Maldonado Dávila. “No lo sé”, declaró Santiago.

El testigo también repasó lo que le narró Sosa Bigio a las afueras del hospital esa madrugada del accidente. El licenciado Sanabria Andino increpó a Santiago sobre qué le indicó Sosa Bigio del color del auto que los impactó, a lo que el agente respondió “negro”. Añadió que no le dijo “oscuro”.

Sobre el estado del auto de Natalia, el agente explicó que el mismo no tenía “transferencia de pintura”, lo que quiere decir “que no hay pintura de ningún vehículo en ese BMW”, según el licenciado. Además, el testigo dijo que el auto tampoco tenía “ralladura de lata con lata”.

A preguntas de la defensa, Santiago comentó que se prepararon dos informes con las incidencias del caso, uno de ellos dirigido a los medios de comunicación. La defensa solicitó al Ministerio Público que haga gestiones para que se entregue el documento que se dirigió a la prensa.

El juicio contra Maldonado Dávila inició el pasado 31 de enero, a más de un año de la muerte de Natalia y tras ocho meses de retraso.

Entre los testigos que ha sentado a declarar el Ministerio Público se encuentran Sosa Bigio, Rolando José Ayala Colón, padre de Natalia; y la doctora Marta Suárez Rivera, quien atendió a Natalia cuando llegó a la sala de urgencias del Hospital Municipal de San Juan. Hoy también testificó el agente Luis Torres Ortolaza, de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan, quien fotografió la escena.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 4 de enero y la madrugada del 5 de enero de 2022, cuando Natalia detuvo su auto BMW, color gris, en el área de emergencias del elevado hacia la PR-22, por una goma vacía. Natalia sufrió muerte cerebral a raíz del impacto y falleció esa madrugada en el hospital.

El acusado, de 32 años, enfrenta tres cargos por la Ley de Vehículos y Tránsito, y se expone a un máximo de 10 años de cárcel. Está en libertad tras prestar la fianza de $100,000 impuesta luego de la radicación de cargos, casi dos meses después del accidente.

El proceso judicial continuará mañana, miércoles, con testimonios adicionales.