A más de un año de la muerte de Natalia Nicole Ayala Rivera y tras ocho meses de retraso, este martes inició el juicio contra Carlos Julián Maldonado Dávila por el accidente “hit and run” que le costó la vida a la joven mientras se encontraba detenida por una goma vacía en el área del paseo de la calle Calaf, hacia la salida de la PR-22, en San Juan.

Uno de los primeros testigos del Ministerio Público fue Carlos Sosa Bigio, quien compartió con Natalia el día de los hechos, ocurridos entre la noche del 4 de enero y la madrugada del 5 de enero de 2022. Sosa Bigio, quien fue impactado por el auto que atropelló fatalmente a Natalia, testificó en el proceso de vista preliminar, en el que se halló causa para juicio contra Maldonado Dávila.

En esta ocasión, la Fiscalía presentó en sala la grabación de la llamada que realizó Sosa Bigio al Sistema de Emergencias 9-1-1 luego del accidente.

“Necesito ayuda de emergencia, nos acaban de pasar por encima”, se escucha decir con desesperación a Sosa Bigio. “No responde, pero sigue con vida. (…) Necesito una ambulancia urgentemente”.

PUBLICIDAD

A preguntas del fiscal Ángel García Rodríguez sobre cómo sabía que Natalia estaba viva, Sosa Bigio respondió que “estaba respirando y hacía un sonido de dolor”.

En la grabación, se escucha a Sosa Bigio llamar a Natalia por su nombre múltiples veces, sin respuesta. La ambulancia no llegó, por lo que el joven informó en la llamada: “La voy a montar a mi guagua y la voy a llevar a emergencias médicas”, en referencia al Centro Médico de Río Piedras.

El testigo, amigo de la víctima, describió el auto que los impactó como una guagua BMW, color oscuro. Aseguró que el conductor no se detuvo en ningún momento.

Maldonado Dávila fue identificado por la Policía como el propietario de la guagua BMW color azul que habría impactado fatalmente a Natalia. En la vista preliminar, una agente de la Unidad de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia testificó que el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de la guagua que le ocuparon al imputado, lo ubicó en el lugar del accidente.

Testifica el padre de Natalia

El proceso judicial –cuya fecha inicial de comienzo era el 12 de mayo pasado– inició con el testimonio de Rolando José Ayala Colón, padre de Natalia, ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan.

En la silla de testigos, Ayala Colón repasó la última conversación vía texto que tuvo con su hija la fecha de los hechos. Según su testimonio –y la evidencia presentada por el Ministerio Público–, el último mensaje de texto que le envió Natalia fue a las 11:27 p.m. del 4 de enero.

PUBLICIDAD

Minutos antes, a las 11:24 p.m., Natalia le había informado a su padre que había cogido “un boquete”. Luego del último mensaje de Natalia, Ayala Colón le preguntó a su hija si había logrado resolver, pero no volvió a recibir respuesta luego de las 11:27 p.m. El último texto que le envió a su hija fue a las 12:30 a.m. del 5 de enero.

“Cuando no recibo mensajes de (Natalia) me da un poco de ansiedad, porque ella y yo teníamos buena comunicación. Yo sentía que algo no estaba bien”, expresó Ayala Colón.

El hombre salió de su residencia, en Toa Alta, hacia la zona de Hato Rey, pero en el camino recibió una llamada que le alertó que su hija estaba en el área de emergencias del Centro Médico, en Río Piedras. Personal médico le explicó que la condición de Natalia era crítica; más adelante, un “CT scan” encontró que la joven había sufrido “muerte cerebral”.

La familia de Natalia decidió rechazar el procedimiento de resucitación en caso de ser necesario. “Yo les dije que la dejaran quieta, porque no íbamos a lograr nada con eso”, narró el testigo.

A su salida de sala, Joyce Colón, la abuela de Natalia, comentó: “Triste recordar todos los momentos, pero eso es parte del proceso”. “Estamos preparados y fuertes, hacia delante”, expresó sobre el proceso judicial.

Por su parte, los fiscales Fabiola Acarón y García Rodríguez se mostraron confiados en que le harán justicia a Natalia y a su familia. El Ministerio Público estima que queda una veintena de testigos por presentar.

PUBLICIDAD

“La jueza ha reservado la próxima semana completa para tratar de culminar este proceso… entendemos que vamos a una velocidad bastante razonable. Confiamos en que vamos a hacerle justicia a Natalia”, señaló García Rodríguez.

El juicio continúa mañana, miércoles, con el contrainterrogatorio a Sosa Bigio y la presentación de otros testigos.