Fajardo - Un agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), que figura como el tercer testigo del Ministerio Público en el juicio contra Jensen Medina Cardona, reveló hoy, jueves, que existe un documento preparado por él que contiene detalles sobre el asesinato de Arellys Mercado Ríos, pero que no lo entregó a la fiscalía.

El agente Víctor Gutiérrez Reyes indicó que se trata de un memorando que preparó para su supervisor “porque presencié una situación fuera de los parámetros que hacemos nosotros”, expresó.

Inició su testimonio, en la tarde del tercer día del juicio, detallando que labora para el CBP desde el 2010 y que en la noche del 18 de agosto de 2019 -fecha del asesinato de Mercado Ríos- llegó a Villa Marina Boulevard a eso de las 9:45 p.m., minutos después del asesinato.

“Cuando nos bajamos (del vehículo oficial), nos percatamos de que había una joven, que estaba sentada en unas escaleras del edificio de administración. Estaba llorando y parecía estar en estado de pánico y hablando fuerte, bien nerviosa. Estaba como en shock. Había un joven con ella tratando de consolarla”, contó Gutiérrez Reyes sobre el momento en que llegó a la marina, específicamente, cerca de las oficinas de administración.

“Me aproximé hasta allá (lugar donde estaban las personas que lucían nerviosas) y en ese momento, cuando estoy caminando a esa área, viene otro joven. No habló, pero estaba bien nervioso. Yo me identifico y él me comenta que acababan de matar a su amiga. Él dice que fue en el área del muelle. Yo y mi compañero no estábamos muy lejos del vehículo y decidimos buscar nuestros rifles porque aparentaba que había una emergencia sucediendo”, abundó en su testimonio.

El agente federal contó después que lo próximo esa noche fue que se le acercó un hombre y le comentó los detalles de lo que había sucedido. El agente no identificó a la persona.

“Le pregunté al joven que se me acercó qué fue lo que pasó y él me dice que le pegaron un tiro a la muchacha que estaba en el suelo. Ellos pasaron un pasadía en el mar. Me dice que, cuando llegaron al muelle, ellos encontraron un teléfono en el suelo. Recogieron el teléfono y lo pusieron dentro de la embarcación. Llega un muchacho buscando el teléfono y entonces él me cuenta que hubo un intercambio de palabras y poco a poco se fue intensificando y la discusión se siguió desarrollando más fuerte. Me cuenta que se le pega y él (el sujeto que buscaba el teléfono) le dice a ellos que no sabe con quién se están metiendo”, contó el agente. Luego dijo que lo próximo que le contaron fue que tras la discusión se escuchó una detonación.

La revelación del memorando surge durante el contrainterrogatorio justo cuando el abogado de defensa Jorge Gordon Menéndez le preguntó a Gutiérrez Reyes si tiene conocimiento pericial sobre cómo realizar una investigación y si esa noche tomó anotaciones.

Gordon Menéndez continuó el contrainterrogatorio, pero al finalizar sus preguntas, la jueza Gema González Rodríguez recesó los trabajos hasta el día de mañana, viernes, para darle oportunidad al agente a que consiguiera el memorando y se lo hiciera llegar a ambas partes en este caso.

Defensa siembra dudas sobre testimonios

Previo al testimonio de Gutiérrez Reyes, se presentaron dos testigos del Ministerio Público: el agente Alexis Pérez, técnico de escena del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, y el guardia de seguridad de Villa Marina Boulevard, José Rosado Colón, que laboraba allí justo la noche del crimen.

Durante los contrainterrogatorios a ambos testigos, la defensa de Medina Cardona intentó establecer ante el tribunal que su cliente no estuvo en el momento en que ocurrió el asesinato.

Por ejemplo, el abogado de defensa Orlando Cameron Gordon le cuestionó a Rosado Colón si era cierto que en Villa Marina Boulevard cualquier persona podía correr o trasladarse entre las instalaciones y si era cierto que el testigo nunca recibió detalles o descripciones del “individuo” que asesinó a Mercado Ríos.

Rosado Colón contestó de forma afirmativa a ambas preguntas.

Dicha estrategia se repitió durante los contrainterrogatorios al agente Pérez y al agente del CBP. Sin embargo, el ángulo de preguntas para el agente federal de Aduanas podría cambiar mañana dependiendo lo que revele el memorando que está por presentarse.

A su salida del tribunal la defensa de Medina Cardona compuesta por Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols rechazaron, como han hecho desde el inicio del juicio, realizar expresiones a preguntas de la prensa.

Mientras, El Nuevo Día intentó obtener una reacción del Ministerio Público, pero el fiscal Eduardo Beale respondió que tenían instrucciones de la jueza de no hacer comentarios sobre el proceso judicial. El equipo de fiscalía lo completan los fiscales Jaime Perea y Dianette Aymat.

Durante este tercer día del juicio estuvo presente en sala el padre del acusado, Julio Medina, y la madre de Arellys Mercado, Nitza Ríos. El cuñado y otro familiar de Mercado Ríos también estuvieron presentes.

A su salida del tribunal, la madre de Arellys Mercado afirmó que continúa confiada en que pese al intento de la defensa de mermar la credibilidad de los testigos, “la verdad prevalecerá”.

“Es fuerte para mí. Uno no quiere ni escuchar las descripciones tan literales de lo que pasó. Pero papa Dios me está preparando para que cuando llegue ese final yo poder aguantar y conocer todo lo que pasó”, estableció Ríos.

Añadió que hace algunas semanas acudió al lugar donde asesinaron a su hija para tener una idea del lugar de los hechos y poder seguir la línea de preguntas de ambas partes durante el juicio.

El proceso judicial se retomará mañana, viernes y tiene fechas de continuación de los trabajos para los días 6, 9, 12, 13, 27, y 30 de abril; y 4, 6, y 7 de mayo de este año. Todas serán en la sala 305 del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo.

Medina Cardona enfrenta tres cargos: uno por asesinato en primer grados y dos por violaciones a la Ley de Armas. De ser hallado culpable en el cargo por asesinato en primer grado, Medina Cardona podría enfrentar una pena de 99 años en prisión.