Luego de que el juez Ángel Llavona Folguera sentenciara esta mañana a Jeromy Pietri Napoleoni y su madre, Ana Inés Napoleoni Medina, a 139 años de prisión por el asesinato del joven militar Jancarlo Rivera Lugo, en 2022, el padre de la víctima, Carlos Rivera Dávila, se mostró complacido con la resolución del caso.

“Es una enseñanza para todos los delincuentes de este País que, la justicia yo entiendo que existe”, comentó.

“A veces nos toca difícil para poder entender el procedimiento, pero entiendo que siempre hay justicia y hay que estar unidos como familia, pendiente a todos los casos y darle seguimiento para que tengan el éxito que tuvo el caso de mi hijo que, no me lo van a devolver. Pero procedo en esta etapa de mi vida y una paz para poder llevar el luto”, expuso.

Sobre las manifestaciones de la ahora convicta, quien utilizó su derecho de alocución para asegurar que su hijo y ella son inocentes, Rivera Dávila admitió que: “Realmente, no me pasó nada (por la mente), era como si nadie estuviese hablando. No le veo ningún argumento a lo que quiso demostrar”.

“Ahora nos toca empezar nuestro luto para poder sobrellevar… jamás vamos a tener a nuestro hijo de vuelta, eso es lo que tenemos que tratar de vivir porque, realmente, cuando mataron a nuestro hijo, nos mataron a nosotros. Nos mataron en vida y, creo que toda la vida vamos a estar así”, concluyó.

Por su parte, para la fiscal Annette Estévez Serrano, la sentencia contra madre e hijo es “la que esperábamos, conforme a lo que establece la ley. Sí, estamos muy satisfechos”.

Asimismo, aclaró que “en términos del papel, el juez le impuso 209 años a Jeromy Pietri y 217 a la señora Ana Napoleoni, porque ella tenía un cargo adicional de amenaza a testigo”.

“Ciertamente, el juez indica que, por la concurrencia de algunos cargos, el total que cumplen realmente son 139 años (cada uno). (El Departamento de) Corrección es el que determina la forma y manera en que se cumplen los delitos”, explicó.

En cuanto al proceso de apelación que iniciará la defensa, dijo que “es un derecho que tienen los acusados, convictos, ya hoy a partir de que fueron sentenciados, comienza un término para apelar y si lo hacen, que lo hagan”.

Departamento de Justicia: “Este fue un crimen atroz y vicioso”

Poco después de que se emitiera la sentencia, el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli, reaccionó asegurando que “se hizo justicia”.

“Este fue un crimen atroz y vicioso cometido por unas personas que se creían dueños de nuestras calles y sembraban temor en la ciudadanía. Hoy se hizo justicia”, expresó en declaraciones escritas.

“Ambos tendrán tiempo suficiente para reflexionar sobre sus actos mientras pagan por sus crímenes en prisión. Esperamos que los familiares de Jancarlo tengan paz tras concluir el proceso. De igual forma, que Jineyshka pueda rehacer su vida y superar el dolor. Nuestra solidaridad con ellos”, continuó, para luego agradecer a fiscales y agentes policíacos que fueron parte de la pesquisa del crimen.