Desde el Tribunal de Primera Instancia, en Ponce, el juez Ángel Llavona Folguera sentenció esta mañana a Jeromy Pietri Napoleoni y su madre, Ana Inés Napoleoni Medina, a 139 años de prisión por el asesinato del joven militar Jancarlo Rivera Lugo, en 2022.

Este mismo juez los encontró culpable el pasado 17 de julio por cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas, por portar, apuntar y disparar armas automáticas. La mujer, además, tenía una denuncia adicional por amenaza o intimidación. Ambos se exponían a sentencias de sobre 150 años de cárcel.

Napoleoni, al escuchar la sentencia de su hijo, exclamó en sala: “Soy inocente, me están juzgando solo por la prensa. Me privaron de mi libertad sin saber la verdad”.

Mientras, la madre de Jancarlo, Johanna Lugo, le respondió: “Vamos a enfrentarnos tú y yo”.

La convicta continuó vociferando en sala que “el único que puede juzgarme es Dios. A lo mejor el verdadero asesino lo tienen en la calle. No investigaron la verdad, solamente se encargaron de juzgar. Allá arriba hay un Dios que todo lo ve y va a mandar factura. Desde el principio mintieron”.

“No hicieron nada para investigar la vida y de mi hijo. El comisionado de la Policía me habló mentiras. Ya no creo en la ley ni la justicia. Tan siquiera ni en mi ropa buscaron la verdad. Yo no tenía esa ropa. Ni le creyeron al cartero que ese día estaba presente. Mi hermano es militar de la Marina y dos primos que son militares que arriesgan su vida. Que busquen la verdad y dejen de estar señalando. Dios le tiene su factura preparada. Me tienen a mi hijo y a mi sufriendo por una mentira. Desde el principio, esa muchacha estaba mintiendo. Dios va a pasar factura a muchos que juzgaron sin ver la verdad”, siguió diciendo Napoleoni Medina.

Rivera Lugo, de 23 años, fue asesinado el 14 de noviembre de 2022, mientras transitaba por el sector Nueva Vida del barrio El Tuque, en Ponce, cuando se disponía a comprar decoración de Navidad con su novia, Jineyshka Cruz Bonilla.

Según la prueba desfilada por el Ministerio Público, Napoleoni Medina increpó a Rivera Lugo por supuestamente conducir en contra del tránsito, lo que ocasionó una discusión. Luego, esta llamó a su hijo Jeromy, quien le disparó con un arma al militar, provocándole la muerte.

La novia de Rivera Lugo, quien era segundo teniente de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, presenció los hechos.

Durante el juicio, la joven narró entre lágrimas cómo madre e hijo le arrebataron la vida a su novio. Alegó que toda la disputa que llevó al asesinato la comenzó Napoleoni Medina.

“Me dispararon”, dijo la joven que fueron las últimas palabras que escuchó de su novio.

“Se me fue de lado y se cayó al piso. Frente a mí estaba Jeromy. Yo supliqué por la vida de Jancarlo para que no le disparara más. Rápido lo arrastré como pude y lo monté en el carro”, sostuvo al mencionar que pidió ayuda a varias personas que presenciaron el acto violento, pero rehusaron ayudarla “porque no querían meterse en problemas”.

“La señora (Ana) se paró en frente de la casa de ella. Ella se estaba riendo. Estaba ella, Jeromy, yo, Jancarlo y otra persona grabando al lado de Ana. Yo estaba arrastrando a Jancarlo hacia el carro para llevarlo al hospital. Ella me arrebató el teléfono. Sentí que me estaban dando en la espalda. Era Jeromy, pero no vi con qué porque estaba desesperada, triste, pidiendo ayuda”, agregó.

La joven condujo hasta el hospital, tras haber sido amenazada por Napoleoni Medina de que si contaba lo sucedido también sería asesinada. Sin embargo, el joven llegó a la institución médicas sin signos vitales.

El crimen provocó que la Policía invadiera la comunidad de El Tuque con su programa de ayuda comunitaria para lograr que fuesen sus residentes los que tuvieran el control y no los puntos de drogas.