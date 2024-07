Caguas - La vista preliminar contra Jeremy “Cape” Serrano Alicea, imputado de asesinar, el 6 de mayo de 2023, a dos estudiantes peruanos frente al negocio Emo-Y Bar & Lounge, en Santurce, continuó este miércoles con el testimonio del agente investigador del caso.

Desde la sala 203 del Tribunal de Caguas y ante la jueza Yazdel A. Ramos Colón, el agente Erick Ortiz Rodríguez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones (CIC) de San Juan, sostuvo que la Policía recibió una confidencia que señalaba a Serrano Alicea como el responsable del doble asesinato.

Las víctimas, identificadas como Franco Medina Angulo y Sergio Palomino Ruiz, de 29 y 28 años, respectivamente, habían llegado a Puerto Rico para celebrar el cumpleaños de un amigo cuando fueron asesinados frente al negocio que, posteriormente, fue cerrado en la calle Loíza.

A preguntas del fiscal Ángel García Rodríguez, Ortiz Rodríguez dijo que el día de los hechos estaba libre, pero fue activado entre las 6:00 a.m. y 7:00 a.m., por lo que, como parte de sus funciones, entrevistó a cinco testigos y, posteriormente, se movilizó a la escena.

Sin embargo, el testigo indicó que cuando llegó a la escena ya la misma se había trabajado. Por ende, planteó que se enfocó en hacer gestiones con la encargada del negocio para verificar si las cámaras de seguridad estaban funcionando.

“Cuando entré al negocio estaba todo regado, había botellas en el piso y había mesas en el piso... Había un cable suelto y el DVR (grabadora de vídeo digital) no estaba. Le pregunté (a la encargada) que había pasado con el DVR y me indicó que no sabía”, comentó.

Ortiz Rodríguez dijo que Emo-Y tenía cámaras de seguridad en el área de entrada, hacia la calle Loíza y en el lateral hacia la calle Manuel Corchado. Añadió que también había cámaras en otros negocios aledaños.

Explicó que, posteriormente, procedió a solicitarle a la encargada del negocio los datos de todos los empleados. En consecuencia, dijo que se le entregaron 11 nombres de empleados con sus respectivos números de teléfonos.

Entre esos nombres, según mencionó, se encontraba el del bouncer (encargado de seguridad) Edwin Serrano, quien era el único empleado armado el día del crimen, por lo que procedió a citarlo al Cuartel General de la Policía, ubicado en Hato Rey.

Ortiz Rodríguez precisó que Serrano tenía tres armas de fuego para las cuales poseía licencia, entre ellas una Sig Sauer calibre nueve milímetros (9mm), así que las ocupó para que ser analizadas, pues en la escena se levantaron 12 casquillos del mismo calibre.

Tras ocupar las armas, el testigo relató que las llevó, el 11 de mayo de 2023, hasta el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para los “análisis periciales” y que la dependencia le entregó un recibo como evidencia.

“Mi mayor interés era la (pistola de) 9mm porque, según la investigación, los casquillos que se habían ocupado en la escena eran 9mm”, dijo Ortiz Rodríguez, quien tiene más de 17 años de experiencia en la Uniformada.

Mencionó que, posteriormente, continuó entrevistando a otros testigos, así como a Marangely Mclat Claudio, la mujer que se declaró culpable por disparar frente a Emo-Y el día de los hechos y cuyo vídeo se volvió viral en las redes sociales.

Además, el testigo precisó que, el 9 de mayo de 2023, la División de Inteligencia de San Juan refirió una confidencia, que surgió de una entrevista, en la que se señaló que “Jeremy Serrano Alicea había sido la persona que había disparado”.

Como parte de la pesquisa, según dijo, entrevistó, el 9 de junio de 2023, a la excocinera del negocio, Emily Cedeño Sedano, quien declaró que Serrano Alicea frecuentaba el negocio y “casi siempre estaba armado”.

Sin embargo, el agente dijo que Cedeño Sedano le indicó que no recordaba si Serrano Alicea estaba armado ese día, pero que había escuchado unas detonaciones que provenían del lugar donde él estaba parado.

“Después de eso, seguí entrevistando empleados, que no aportaban nada a la investigación. Les enseñé fotos de Jeremy y me decían que lo conocían, pero que no lo habían visto disparando”, aseveró Ortiz Rodríguez.

El agente añadió que, después de varios meses, volvió a contactar a Cedeño Sedano, quien le confirmó que vio a Serrano Alicea disparando. “Yo vi a Cape (Serrano Alicea) disparando”, dijo Ortiz Rodríguez sobre lo que Cedeño Sedano, presuntamente, le indicó.

“Ella (Cedeño Sedano me dijo): ‘todo pasó así (como le conté en la pasada entrevista) y lo único que no me atreví a decirte por miedo, porque varias compañeras me decían que no dijera nada, (era que lo vi disparando). Tengo miedo. Él es peligroso’. Ella dice que siempre lo veía armado y que lo vio disparando“, agregó.

El agente añadió que también entrevistó nuevamente a Mclat Claudio, pues una persona que se identificó como su “pareja” le escribió para decirle que esta tenía información que darle a la Policía.

“Ella (Mclat Claudio) me da unas descripciones”, dijo el agente sobre la mujer que cumplió cárcel por disparar un arma de fuego frente al negocio unas horas antes de que se registrara el doble asesinato.

Serrano Alicea -de 26 años y quien permanece encarcelado al no prestar la fianza de $3 millones-, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, uno de tentativa de asesinato, uno de posesión y uso ilegal de un arma automática y uno por poner en riesgo a la seguridad de la ciudadanía al disparar un arma de fuego en público.

Rueda de confrontación

Tras realizar la investigación, y con los nuevos datos obtenidos, el agente dijo que Serrano Alicea fue arrestado el 15 de marzo de 2024 tras llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.