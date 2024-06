Testigo asegura que vio disparar al imputado de asesinar a estudiantes peruanos en la calle Loíza

En la sala 203 del Centro Judicial de Caguas , ante la jueza Yazdel A. Ramos Colón , del Tribunal de San Juan , Cedeño Sedano precisó que entre las 2:00 a.m. y las 2:30 a.m. del 6 de mayo de 2023 observó a Serrano Alicea sentado en la barra del establecimiento junto a otro sujeto a quien solo identificó con su apodo, Sou. “Estaban sentados juntos”, dijo.

“Iba a abrir la puerta para salir por la calle Manuel Corchado y Cape (Serrano Alicea) me dijo que no abriera la puerta. Cuando escuché eso, no la abrí y retrocedí como cinco pies. En ese momento, vi la mano de Cape (Serrano Alicea) extendida hacia adelante de la puerta y escuché una ráfaga. Me quedé aturdida. Ese sonido provenía desde donde estaba Cape (Serrano Alicea)”, aseveró Cedeño Sedano.