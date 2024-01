Alexis Candelario Santana vuelve a ser sentenciado a cadena perpetua por la Masacre de la Tómbola en Toa Baja

Más de 14 años después del crimen, el juez federal Francisco Besosa sentenció el lunes a Alexis Candelario Santana a cumplir cadena perpetua por la llamada “Masacre de la Tómbola”.

Igual que ocurrió después del primer juicio, esta es la segunda vez que Candelario Santana, de 52 años de edad, es condenado a pasar el resto de su vida en prisión por la matanza de ocho personas y un bebé por nacer, en la noche del 17 de octubre de 2009, en el negocio La Tómbola de Toa Baja.

Antes de dictar la sentencia, Janet Martínez Santana, madre de una las víctimas, ofreció un desgarrador relato del dolor que ha sufrido desde la noche de los hechos.

“No estuve en La Tómbola, pero escuché la ráfaga de tiros y sabía que mi hijo estaba allí”, recordó Martínez Santana. “Hace 14 años que me transformaron mi vida. He aprendido a vivir con el dolor, pero no sin mi hijo”.

Asimismo, manifestó que confió “en Alexis, que es mi primo hermano, mi compadre, a quien confié para que lo cuidara si yo no estuviera y gracias a ese, yo no tengo a mi hijo. Me cambió la vida por completo. A estas alturas de vida, nunca lo voy a perdonar... ¡Nunca, nunca!”.

“Solamente los que están en este dolor pueden ponerse en mis zapatos. Alexis sabía cuánto yo amaba a mi hijo”, expuso. “Lo único que le pido es que respete mi dolor y el de todos los que perdimos a alguien ese día”, continuó la mujer, para reafirmar que no lo puede perdonar.

“Solo le pido que si tiene conciencia, que busque de Dios. Yo he tratado de buscar, pero como madre destruida, no he podido... pero que busque de Dios y pida perdón, pero yo jamás lo voy a perdonar... jamás, jamás, jamás”, acotó.

Un gran jurado federal acusó a Candelario Santana, quien fue acusado de dirigir una organización criminal narcotraficante y alegó que, junto a otras personas, encabezó el ataque a tiros en La Tómbola, donde se llevaba acabo una actividad con decenas de presentes.

Al cabo del segundo juicio, en julio de 2023, Candelario Santana fue encontrado culpable en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.Candelario Santana había sido declarado culpable en el 2013 y fue sentenciado por el entonces juez de distrito, José Fusté, a cadena perpetua luego de que el jurado no lograra ponerse de acuerdo para condenarlo a la pena de muerte.

Posteriormente, en septiembre de 2013, Candelario Santana apeló el caso y, tres años después, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston declaró su juicio como nulo, acogiendo su alegación de que sus derechos fueron violentados.

Fusté fingió que dio por terminado un día de vistas y, más tarde, cuando no había público ni prensa en sala, llamó a las partes para que declarara en privado un testigo que había informado al tribunal que temía que lo identificaran por miedo a ser víctima de represalias.

Durante la vista de la nueva sentencia, Candelario Santana recalcó que volverá a apelar el veredicto de culpabilidad insistiendo en que no es culpable por el crimen.

“Como siempre, me he reafirmado en mi inocencia. Nunca estuve en La Tómbola”, indicó Candelario Santana, cuando el juez le permitió expresarse.