Diez años después de que fuera encontrado culpable, Alex Candelario Santana vio hoy al jurado retirarse a deliberar en el nuevo juicio por la Masacre de la Tómbola en Toa Baja.

Candelario Santana enfrenta 40 cargos criminales, 38 de los cuales están relacionados con los asesinatos de ocho personas, la muerte de un bebé por nacer y el intento de asesinato de 19 personas.

La matanza ocurrió en la noche del 17 de octubre de 2009 en el negocio La TómbolaToa Baja, donde las autoridades levantaron casi 500 casquillos de diferentes calibres, entre los que figuraban algunos asociados a rifles automáticos de asalto.

El abogado de la defensa, Francisco Rebollo, dijo en sus argumentos de cierre que no cabe duda “que se cometieron los crímenes”.

“La pregunta es si Alexis participó de eso”, agregó Rebollo. “Los testimonios están llenos de razones para tener duda razonable”.

Sostuvo que las versiones de los tres testigos estrella no son corroborados por las declaraciones de otras 19 personas ni por la evidencia balística del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Incluso, Rebollo planteó que la teoría de la fiscalía era “débil” y que el objetivo del ataque en realidad no era Wilfredo Semprit Santana, alias “Rufo”, sino Pedro Semprit Santana, quien fue asesinado.

Mientras, el rol que desempeñó el acusado fue recalcado hoy por el Ministerio Público al culminar su informe de cierre, con el turno de refutación que estuvo a cargo del fiscal federal Scott Anderson.

Como parte de su exposición, recordó que Candelario Santana había amenazado de muerte a Semprint Santana y su esposa desde mucho antes por asuntos relacionados al narcotráfico.

Negocio donde ocurrieron los hechos. (CARLOS GIUSTI)

Asimismo, señaló que los presentes en la noche de los hechos reaccionaron tratando de salvarse, lo que explica por qué no todos pudieron ver a Candelario Santana en la escena.

“En esa situación (en medio del tiroteo) nadie va a detenerse para mirar quién está disparando para identificarlo para señalarlo 12 años después en un juicio”, argumentó Anderson.

“En esa situación te asustas, te escondes, corres. No miras alrededor. Lo único que quieres es que no te asesinen”, abundó el fiscal, argumentando que por la misma razón de que estaban cubriéndose no pudieron ver a Rufo tratando de contestar los disparos de los gatilleros.

Asimismo, pidió al jurado analizar por qué los testigos estrellas, quienes resultaron heridos como víctimas del tiroteo, van a declarar contra de Candelario Santana, porque si no fue él, entonces van a “dejar en la calle a los verdaderos matones para que los busquen una segunda vez y quizás tengan más éxito”.

Mantuvo que el acusado fue identificado en la escena por “personas que lo conocen y uno de ellos estuvo en un intercambio de disparos a seis pies de distancia”, en referencia a “Rufo”.

Anderson también dijo que evidencia de la escena sí muestra disparos en distintas direcciones para corroborar la versión de Rufo, incluyendo disparos en una mesa y en la pared próxima a donde supuestamente estaba Candelario Santana.

Tras culminarse los informes de cierre, el jurado se retiró a deliberar, en un proceso que ya enfrentó Candelario Santana hace diez años, pero que esta vez ocurre en un ambiente menos dramático.

No solo se diferencia en que aquella vez el juicio ocurrió cuatro años después del crimen, mientras que ya han pasado 14 años, sino también es distinto porque esta vez el acusado no se expone a la pena capital.

El veredicto de culpabilidad en marzo de 2013 dio paso al juicio para determinar si debía ser castigado con la sentencia de muerte, de la que se salvó cuando el jurado no pudo llegar a una decisión unánime. La votación de 11-1 resultó en una condena de cadena perpetua.

Sin embargo, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston acogió la apelación de Carmona Santana porque el entonces juez José Fusté permitió que uno de los testigos declarara en privado, sin la presencia de público, ya que supuestamente temía que lo identificaran por miedo a ser víctima de represalias.

“No podemos determinar que el cierre (del tribunal al público) en este caso es permisible constitucionalmente, y se revoca (el dictamen)”, ordenó el entonces juez puertorriqueño del apelativo federal, Juan Torruella, al ordenar la celebración de un nuevo juicio, que no expone al acusado a la pena de muerte.