Un caso federal certificado para buscar la pena de muerte en Puerto Rico podría ser atendido por el Circuito de Apelaciones de Boston este verano.

El foro intermedio federal indicó en el expediente del caso que entre julio y agosto podría emitir una resolución o llevar a cabo una vista oral sobre la apelación interlocutoria de Juan Pedro Vidal, acusado por un asesinato en medio de un carjacking en el 2016.

La defensa de Pedro Vidal busca invalidar la notificación de la fiscalía avisando de que se buscaría la pena de muerte en este caso. Alegan que fue sometido fuera del término de 180 días requerido por una regla del tribunal.

En su apelación, los abogados indican que el tribunal de distrito no atendió ese alegato y que se concentró en argumentos constitucionales que también levantó la defensa contra la aplicación de la pena de muerte de los residentes en Puerto Rico, porque no pueden votar por el gobierno federal que determina qué caso es certificado o no.

Señalan que el juez Gustavo Gelpí desestimó el argumento constitucional en abril del año pasado, sin atender la queja por la notificación tardía.

En una moción sometida la semana pasada, el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, defendió la certificación al indicar que el caso cumple con las normas establecidas para que se busque la pena de muerte.

Vidal está acusado de liderar el asesinato de un joven de 19 años en San Lorenzo. Enfrenta cargos de robo de auto a mano armada (“carjacking”), secuestro y el uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, en el que una persona fue asesinada.